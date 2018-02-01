Роспотребнадзор усилил контроль температуры в соцучреждениях

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль температуры воздуха в помещениях социальных учреждений, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"В связи с установившейся в ряде регионов Российской Федерации низкой температурой воздуха Роспотребнадзором усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием объектов социальной инфраструктуры: лечебно-профилактических, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья", — говорится в сообщении,

Отмечается, что в помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей уделяется внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость контроля температуры воздуха. Особое внимание следует обращать организациям и их руководителям, деятельность персонала которых предполагает выполнение работ на открытом воздухе (работники коммунального хозяйства, строители, лесозаготовители, сельскохозяйственные рабочие). Работающих на открытой территории в холодный период года надлежит обеспечить комплектом средств индивидуальной защиты от холода, в том числе рукавицами, обувью, головными уборами.

Добавляется, что в случае наличия у граждан жалоб на несоблюдение гигиенических нормативов, можно направлять обращения в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам России. На их основании специалисты ведомства измерят параметры микроклимата и примут соответствующие меры административного воздействия в случае подтверждения фактов нарушений.