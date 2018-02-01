Глава Приамурья поздравил с третьим пуском с космодрома "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев — РИА Новости. Губернатор Приамурья Александр Козлов поздравил жителей региона с третьим пуском с космодрома "Восточный", сообщает пресс-служба правительства области.

Ракета "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала в ходе третьего пуска с космодрома "Восточный" утром в четверг.

"Сегодня второй раз наблюдал за тем, как стартует ракета. Скажу вам — это удивительное зрелище. Надеюсь, что дальше все пройдет в штатном режиме и космические аппараты будут доставлены на орбиту. В целом, хочу отметить, что космодром для области — это один из важнейших факторов развития. Благодаря "Восточному" в стране появился новый город на карте — Циолковский. Сейчас в нем живут уже 8 тысяч человек", — цитирует пресс-служба Козлова.

По словам главы Приамурья, через несколько лет в наукограде будут жить до 30 тысяч человек. Козлов отметил, что с 2012 года в бюджет региона от организаций, которые строят и эксплуатируют космодром, поступили около 2,5 миллиардов рублей.

"Амурская область космическая" — это не просто слоган. Это факт. И мы гордимся, что наш регион стал космической гаванью всей страны", — сказал губернатор.

Третий пуск с "Восточного" планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату. После выявления причин аварии — несовершенства алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком — было принято решение перенести третий пуск "за" 25 января 2018 года. Перед наступлением нового года "Роскосмос" уточнил, что пуск планируется первого февраля.