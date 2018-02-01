Сочи не планирует увеличивать номерной фонд к чемпионату мира по футболу

СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Сочи способен разместить единовременно до 200 тысяч гостей, поэтому увеличение номерного фонда к чемпионату мира не планируется, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.

В дни чемпионата мира по футболу-2018 Сочи готовится принять около 200 тысяч человек — гостей и участников.

По информации пресс-службы, сегодня в городе работают более 2 тысяч объектов размещения на 80 тысяч номеров.

"С учетом гостевых домов и мини-отелей Сочи способен разместить единовременно до 200 тысяч человек, поэтому увеличение номерного фонда в городе к чемпионату мира не планируется", — сообщили в пресс-службе.

"Для обеспечения комфортного пребывания гостей мундиаля на территории курорта была проделана большая работа, обязательную классификацию прошли порядка 2,1 тысячи гостиниц и иных средств размещения, что служит повышению репутации городской гостиничной индустрии, изменению уровня комфорта и качества предоставляемых услуг. Категория гостиницы отражает и подтверждает оправданность стоимости предоставляемых номеров отеля" — говорится в сообщении.

Организацией размещения участников и приглашенных гостей на мундиаль занимается официальный поставщик услуг размещения ФИФА — компания MATCH Accommodation. На сегодняшний день она подписала договоры с 28 средствами размещения города Сочи, уточняет пресс-служба.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. На сочинском стадионе "Фишт" пройдут шесть матчей, среди которых игра 1/8 финала и четвертьфинал.