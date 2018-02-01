В Сочи рассказали об организации общественного питания для гостей ЧМ

СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Более 300 объектов общественного питания с более чем 28,6 тысячи посадочных мест подготовлены к чемпионату мира по футболу в Сочи, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.

По сообщению властей, администрация Сочи определила гостевые маршруты, в который вошли 63 улицы на территории трех внутригородских районов — Центрального, Хостинского и Адлерского, и разработала адресный реестр расположения объектов общественного питания в местах предполагаемого пребывания и посещения гостей и персонала мундиаля.

"На территории гостевых маршрутов города Сочи всего расположены 316 объектов общественного питания с общим количеством посадочных мест более 28,6 тысячи. В непосредственной близости – в радиусе двух километров от стадиона "Фишт" — обслуживание гостей и иных клиентских групп чемпионата мира будет осуществляться в 52 объектах общественного питания и 74 объектах розничной торговли. Также объекты питания будут расположены вдоль 63 улиц гостевого маршрута, в 500-метровой зоне от Южного мола сочинского морского порта, включая Приморскую набережную, в районе тренировочных полей, расположенных по улицам Ленина, Бзугу и на территории Олимпийского парка", — заявили в муниципалитете.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. На сочинском стадионе "Фишт" пройдут шесть матчей, среди которых игра 1/8 финала и четвертьфинал.