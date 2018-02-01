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Общество

Что нам негоже: странные подарки от региональных чиновников

08:0001.02.2018
(обновлено: 08:11 01.02.2018)
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© Depositphotos / Syda_ProductionsВручение подаркаВручение подарка
© Depositphotos / Syda_Productions

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Ирина Халецкая. Пенсионерка Людмила Калинкина уже 6 лет участвует в фестивалях в родном Ржеве. Ее вышивка не оставляет жюри равнодушным: полки в квартире заставлены призами и грамотами. Однако награда, которую вручили Калинкиной городские власти в 2018-м, ее обескуражила. Пенсионерке достались просроченный зефир и мужские носки. Она оскорбилась и решила больше не подавать свои работы на конкурсы.

Ключи от квартиры. Архивное фото
© Fotolia / Anna Baburkina
Жена калининградского губернатора подарила свою квартиру многодетной семье

В России принято преподносить щедрые подарки, демонстрируя широту души. К примеру, в Калининграде жена на тот момент губернатора области Николая Цуканова подарила четырехкомнатную квартиру многодетной семье, причем уже с капитальным ремонтом. А в Кирове чиновники вручили ребенку телескоп, поскольку мальчик из-за проблем со здоровьем не может ходить в школу.

Призерам Олимпийских игр дарят автомобили, а звездам, получившим российское гражданство, — жилплощадь. На этом фоне крайне странным выглядит поведение некоторых местных управленцев, которые то ли по недосмотру, то ли из полного безразличия презентуют горожанам нелепые предметы: от сладостей не первой свежести до ненужного телевизора.

"Все желание отбили"

Фестиваль для людей пожилого возраста "Я люблю тебя, жизнь!" проводится во Ржеве, в Тверской области, уже 11 лет. Калинкина участвовала в конкурсе шесть раз: она делает панно из лент.

"Техника, в которой мама создает картины, сложная, но это крайне эффектно выглядит, — рассказывает дочка Людмилы Жанна Кораблина. — Мама всегда побеждает. Ее работы были и на всероссийских выставках".

© Из личного архива Жанны КораблинойКартина из атласных лент Людмилы Калинкиной
© Из личного архива Жанны Кораблиной
Картина из атласных лент Людмилы Калинкиной

В 2017 году пенсионерка представила очередную картину. Жюри покорило ее творчество, Людмиле присудили диплом лауреата I степени. Торжественная церемония награждения состоялась в конце января 2018-го.

Со сцены победительницу поздравил мэр Ржева Вадим Родивилов, вручив ей диплом, правда, без рамки, и пакет с призами. Когда лауреатка вернулась в зал и открыла пакет, она ахнула: внутри лежали три конфетки, мужские черные носки 41-го размера и коробка зефира. Как выяснилось позже, просроченного.

© Фото из архива Жанны КораблинойПодарки, которые вручили власти Ржева пенсионерке Людмиле Калинкиной
© Фото из архива Жанны Кораблиной
Подарки, которые вручили власти Ржева пенсионерке Людмиле Калинкиной

"Еще там была маленькая новогодняя открытка, подписанная от руки: "Дорогой друг! Меня зовут Инна, мне 37 лет. Желаю вам здоровья и счастья", — говорит Жанна. И добавляет: видимо, подарки остались от другого мероприятия, и их решили раздать, чтобы не пропадали.

"Дело вовсе не в подарках, мы знаем, что лишних средств в бюджете города на это нет. Но можно ведь было просто сделать диплом как положено, этого вполне достаточно", — удивляется дочь Калинкиной.

© Фото из архива Жанны КораблинойПоздравительная открытка от некой Инны. Пенсионерка получила ее вместе с носками и конфетами
© Фото из архива Жанны Кораблиной
Поздравительная открытка от некой Инны. Пенсионерка получила ее вместе с носками и конфетами

Жанна рассказала о странном подарке в соцсети. Ее удивление разделили многие. По ходу обсуждения выяснилось, что мужские носки подарили еще одной женщине, занявшей призовое место в вокальной номинации. Конфеты, правда, оказались свежими. "Я до последнего думала, что произошла ошибка. Надеялась на порядочность наших чиновников. А это, выходит, система", — сетует Жанна.

Самая капризная

Представители власти города Ржевска рассказали РИА Новости, что участников было слишком много, поэтому возникла путаница. Тот подарок предназначался мужчине. "По данному факту администрация города и центр социальной поддержки населения провели проверку, руководитель центра принес извинения Людмиле Калинкиной", — уточнила заммэра города Надежда Леонтьева. Хотя вряд ли просроченному зефиру обрадовался бы и пенсионер-мужчина. 

Коробки с подарками. Архивное фото
© Fotolia / mizar_21984
СМИ: пенсионерку наградили за победу на фестивале зефиром и носками
По словам Леонтьевой, на организацию фестиваля администрация направила 22 тысячи рублей. Всего отметили 352 человека. Некоторым победителям и призерам вручили грамоты, благодарности, календари и статуэтки с логотипом фестиваля. Благотворительный фонд "Старость в радость!", поясняет Леонтьева, внес свой вклад, одарив 110 конкурсантов.

Дочка Калинкиной предположила, что носки и зефир как раз из подарков этого фонда и предназначались кому-то другому. Представитель фонда Инга Бойкова отказалась давать комментарий корреспонденту РИА Новости: на сообщение в соцсетях она не ответила, а когда мы позвонили по телефону, бросила трубку после фразы "Мне нечего вам сказать".

Поскольку возник общественный резонанс, продолжает Жанна Кораблина, сотрудники отдела соцзащиты приехали к ним домой, чтобы уладить конфликт.

"В качестве бонуса маме предложили статуэтку. Она отказалась, на что начальник отдела соцзащиты ей заявила: "Вы только одна капризничаете, а вообще старичкам радостно, чтобы в ручки к ним что-то положили". Мама, конечно, оскорбилась, она не последний человек в городе, ее все знают", — возмущается девушка.

В результате Людмила Калинкина твердо решила: в фестивале она больше не участвует.

"Такого чемпионата в плане нет"

Если во Ржеве пенсионеров поощрили хоть чем-то, то на школьников в Губкине, отличившихся на чемпионате мира по артистическим танцам, местные власти просто не обратили внимания. В декабре 2017 года юные жители Губкина привезли с соревнований 10 золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

© Ил архива Лидии ЕлисеевойКоллектив школы танцев "Импульс" в городе Губкине.
© Ил архива Лидии Елисеевой
Коллектив школы танцев "Импульс" в городе Губкине.

Школа танцев, в которой занимаются дети, — частная. Ее руководитель Лидия Елисеева рассказывает, что после блестящих выступлений своих подопечных она отправила запрос в горадминистрацию.

"Я обратилась к начальнику управления образования с просьбой поблагодарить детей. Сказать что-то о них на линейке или в классах, написать об их выступлении в стенгазете, не более. Им не нужны были бумажки или подарки — дети и так привезли с собой медали и кубки. Однако на мой запрос пришел ответ: данный чемпионат мира не входит в календарь мероприятий, поощрить грамотами его участников не представляется возможным. Более того, мне предложили купить грамоты и самой раздать по школам", — говорит Елисеева.

© Из архива Лидии ЕлисеевойКубки воспитанников школы танцев "Импульс" за 10 призовых мест.
© Из архива Лидии Елисеевой
Кубки воспитанников школы танцев "Импульс" за 10 призовых мест.

Скандал начал набирать обороты, когда обделенные вниманием школьники выложили копию ответа администрации на местном портале. Некоторые горожане заявили, что "у чиновников в администрации тонер в принтере заканчивается, а тут еще и цветные грамоты просят".

Другие отметили, что грамота — материальная ценность, поэтому вручить ее просто так нельзя, иначе получится нецелевое расходование средств.

В итоге начальник отдела культуры города отправил коллективу благодарственное письмо. Но после инцидента, рассказывает Елисеева, детей начали травить в школе. "Вызывали родителей, спрашивали, какое они имели право выносить историю на суд общественности. Сделали замечание по поводу того, что школьники пропустили занятия и уехали на чемпионат", — разводит руками Елисеева.

Слепому — телевизор

В сентябре 2017-го активисту Общероссийского народного фронта Степану Папиляну, инвалиду по зрению, областной соцстрах подарил телевизор. А жизненно необходимую белую трость и говорящий термометр он не мог дождаться несколько лет. Позднее Фонд социального страхования (ФСС) опроверг информацию о подаренном телевизоре, уточнив, что Папиляну доставили видеоувеличитель, который полагается ему по программе реабилитации.

Степан Папилян
© Фото : ОНФ
Фонд соцстрахования на Сахалине подарил телевизор незрячему инвалиду

Однако инвалид так и не смог им воспользоваться. "На коробке написано: портативный телевизор. Но нет никакой инструкции, даже на китайском языке. Я бы нашел перевод. Мы его включили, а там пароль. Я попросил разбирающихся людей помочь мне с паролем, однако до сих пор ничего не вышло. Впрочем, там есть гнездо для флешки. В крайнем случае, запишу на нее музыку и буду слушать", — прокомментировал Папилян РИА Новости.
В ФСС пояснили также, что в комплекте имеются дисплей и мышка. Но Папилян утверждает, что никакой мышки там нет.

По его словам, когда сотрудники фонда принесли подарок, они даже не попытались рассказать, что это такое. Им нужно было только одно: подпись в ведомости о доставке коробки адресату.

Впрочем, благодаря истории с видеоувеличителем Степан получил белую трость — после вмешательства губернатора. По информации местных СМИ, он ждал ее 7 лет.

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