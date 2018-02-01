Что нам негоже: странные подарки от региональных чиновников

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Ирина Халецкая. Пенсионерка Людмила Калинкина уже 6 лет участвует в фестивалях в родном Ржеве. Ее вышивка не оставляет жюри равнодушным: полки в квартире заставлены призами и грамотами. Однако награда, которую вручили Калинкиной городские власти в 2018-м, ее обескуражила. Пенсионерке достались просроченный зефир и мужские носки. Она оскорбилась и решила больше не подавать свои работы на конкурсы.
В России принято преподносить щедрые подарки, демонстрируя широту души. К примеру, в Калининграде жена на тот момент губернатора области Николая Цуканова подарила четырехкомнатную квартиру многодетной семье, причем уже с капитальным ремонтом. А в Кирове чиновники вручили ребенку телескоп, поскольку мальчик из-за проблем со здоровьем не может ходить в школу.
Призерам Олимпийских игр дарят автомобили, а звездам, получившим российское гражданство, — жилплощадь. На этом фоне крайне странным выглядит поведение некоторых местных управленцев, которые то ли по недосмотру, то ли из полного безразличия презентуют горожанам нелепые предметы: от сладостей не первой свежести до ненужного телевизора.
"Все желание отбили"
Фестиваль для людей пожилого возраста "Я люблю тебя, жизнь!" проводится во Ржеве, в Тверской области, уже 11 лет. Калинкина участвовала в конкурсе шесть раз: она делает панно из лент.
"Техника, в которой мама создает картины, сложная, но это крайне эффектно выглядит, — рассказывает дочка Людмилы Жанна Кораблина. — Мама всегда побеждает. Ее работы были и на всероссийских выставках".
В 2017 году пенсионерка представила очередную картину. Жюри покорило ее творчество, Людмиле присудили диплом лауреата I степени. Торжественная церемония награждения состоялась в конце января 2018-го.
Со сцены победительницу поздравил мэр Ржева Вадим Родивилов, вручив ей диплом, правда, без рамки, и пакет с призами. Когда лауреатка вернулась в зал и открыла пакет, она ахнула: внутри лежали три конфетки, мужские черные носки 41-го размера и коробка зефира. Как выяснилось позже, просроченного.
"Еще там была маленькая новогодняя открытка, подписанная от руки: "Дорогой друг! Меня зовут Инна, мне 37 лет. Желаю вам здоровья и счастья", — говорит Жанна. И добавляет: видимо, подарки остались от другого мероприятия, и их решили раздать, чтобы не пропадали.
"Дело вовсе не в подарках, мы знаем, что лишних средств в бюджете города на это нет. Но можно ведь было просто сделать диплом как положено, этого вполне достаточно", — удивляется дочь Калинкиной.
Жанна рассказала о странном подарке в соцсети. Ее удивление разделили многие. По ходу обсуждения выяснилось, что мужские носки подарили еще одной женщине, занявшей призовое место в вокальной номинации. Конфеты, правда, оказались свежими. "Я до последнего думала, что произошла ошибка. Надеялась на порядочность наших чиновников. А это, выходит, система", — сетует Жанна.
Самая капризная
Представители власти города Ржевска рассказали РИА Новости, что участников было слишком много, поэтому возникла путаница. Тот подарок предназначался мужчине. "По данному факту администрация города и центр социальной поддержки населения провели проверку, руководитель центра принес извинения Людмиле Калинкиной", — уточнила заммэра города Надежда Леонтьева. Хотя вряд ли просроченному зефиру обрадовался бы и пенсионер-мужчина.
Дочка Калинкиной предположила, что носки и зефир как раз из подарков этого фонда и предназначались кому-то другому. Представитель фонда Инга Бойкова отказалась давать комментарий корреспонденту РИА Новости: на сообщение в соцсетях она не ответила, а когда мы позвонили по телефону, бросила трубку после фразы "Мне нечего вам сказать".
"В качестве бонуса маме предложили статуэтку. Она отказалась, на что начальник отдела соцзащиты ей заявила: "Вы только одна капризничаете, а вообще старичкам радостно, чтобы в ручки к ним что-то положили". Мама, конечно, оскорбилась, она не последний человек в городе, ее все знают", — возмущается девушка.
В результате Людмила Калинкина твердо решила: в фестивале она больше не участвует.
"Такого чемпионата в плане нет"
Если во Ржеве пенсионеров поощрили хоть чем-то, то на школьников в Губкине, отличившихся на чемпионате мира по артистическим танцам, местные власти просто не обратили внимания. В декабре 2017 года юные жители Губкина привезли с соревнований 10 золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.
Школа танцев, в которой занимаются дети, — частная. Ее руководитель Лидия Елисеева рассказывает, что после блестящих выступлений своих подопечных она отправила запрос в горадминистрацию.
"Я обратилась к начальнику управления образования с просьбой поблагодарить детей. Сказать что-то о них на линейке или в классах, написать об их выступлении в стенгазете, не более. Им не нужны были бумажки или подарки — дети и так привезли с собой медали и кубки. Однако на мой запрос пришел ответ: данный чемпионат мира не входит в календарь мероприятий, поощрить грамотами его участников не представляется возможным. Более того, мне предложили купить грамоты и самой раздать по школам", — говорит Елисеева.
Скандал начал набирать обороты, когда обделенные вниманием школьники выложили копию ответа администрации на местном портале. Некоторые горожане заявили, что "у чиновников в администрации тонер в принтере заканчивается, а тут еще и цветные грамоты просят".
Другие отметили, что грамота — материальная ценность, поэтому вручить ее просто так нельзя, иначе получится нецелевое расходование средств.
В итоге начальник отдела культуры города отправил коллективу благодарственное письмо. Но после инцидента, рассказывает Елисеева, детей начали травить в школе. "Вызывали родителей, спрашивали, какое они имели право выносить историю на суд общественности. Сделали замечание по поводу того, что школьники пропустили занятия и уехали на чемпионат", — разводит руками Елисеева.
Слепому — телевизор
В сентябре 2017-го активисту Общероссийского народного фронта Степану Папиляну, инвалиду по зрению, областной соцстрах подарил телевизор. А жизненно необходимую белую трость и говорящий термометр он не мог дождаться несколько лет. Позднее Фонд социального страхования (ФСС) опроверг информацию о подаренном телевизоре, уточнив, что Папиляну доставили видеоувеличитель, который полагается ему по программе реабилитации.
Однако инвалид так и не смог им воспользоваться. "На коробке написано: портативный телевизор. Но нет никакой инструкции, даже на китайском языке. Я бы нашел перевод. Мы его включили, а там пароль. Я попросил разбирающихся людей помочь мне с паролем, однако до сих пор ничего не вышло. Впрочем, там есть гнездо для флешки. В крайнем случае, запишу на нее музыку и буду слушать", — прокомментировал Папилян РИА Новости.
В ФСС пояснили также, что в комплекте имеются дисплей и мышка. Но Папилян утверждает, что никакой мышки там нет.
По его словам, когда сотрудники фонда принесли подарок, они даже не попытались рассказать, что это такое. Им нужно было только одно: подпись в ведомости о доставке коробки адресату.
Впрочем, благодаря истории с видеоувеличителем Степан получил белую трость — после вмешательства губернатора. По информации местных СМИ, он ждал ее 7 лет.