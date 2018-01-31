"Зимняя сказка": пользователи соцсетей обсуждают снегопад в Москве

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter и Instagram активно делятся впечатлениями от обильного снегопада, накрывшего столицу. В соцсетях опубликованы сотни фотографий.
Большинство комментаторов с радостью восприняли смену пейзажа.
"Ну наконец-то! И даже вечные зимние московские #сумерки не так ужасны…", — написала Наталья Макеева.
Ну наконец-то!))) и даже вечные зимние московские #сумерки не так ужасны…#снег #Москва #зима #погода #январь pic.twitter.com/5GW384hpzB— Наталья Макеева (@MakeevaNatalia) 31 января 2018 г.
Доброе утро) #Москва #Снег #СВАО pic.twitter.com/Kw7Yfq7qvs— Александр Бугаев (@bav19802006) 31 января 2018 г.
"Наконец-то выпал снег в Москве. Москва,выглядит хорошо либо жарким летом, либо снежной зимой. Серость и сырость фишка Питера", — написал Alexey Lund.
"Судя по тому, что практически каждый прохожий останавливался сделать фото, ленты будут завалены фото снежной Москвы", — прокомментировала Zev.
Судя по тому,что практически каждый прохожий останавливался сделать фото,ленты будут завалены фото снежной Москвы. #Москва #снег #красота pic.twitter.com/506B8mqU8U— Zev✈ (@ElenaZev) 31 января 2018 г.
#Зимняясказка в парке @moscowcityduma.#зима #снег #сказка #мгд #Москва #winter #snow #Moscow pic.twitter.com/xBovZqQOwK— Валерий Теличенко (@VRTelichenko) 31 января 2018 г.
Были и те, кто негативно отреагировал на снегопад, поскольку тот спровоцировал сильные заторы на дорогах.
"Красиво, но прохладно, на дорогах коллапс", — написал Dimitriy Vescera.
#утро #morning #russia #moscow #россия #москва #зима #снег #winter #snow Красиво но прохладно и на дорогах коллапс. pic.twitter.com/dlpcTSwcFu— Dimitriy Vescera (@DimitriyVescera) 31 января 2018 г.
"Несмотря на пробки, Москва сегодня прекрасна. Снег хлопьями и хруст под ногами возвращают в детство", — написала TurboVi.
За сутки, 30 и 31 января, на Москву высыпалось 10-15 сантиметров снега. В некоторых местах сугробы превзошли среднее для января значение по высоте: так, в центре столицы толщина снежного покрова увеличилась к утру 31 января до 21 сантиметра, в районе МГУ — до 39 сантиметров, а на северо-западе сугробы достигают 33 сантиметров.