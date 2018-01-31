"Зимняя сказка": пользователи соцсетей обсуждают снегопад в Москве

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter и Instagram активно делятся впечатлениями от обильного снегопада, накрывшего столицу. В соцсетях опубликованы сотни фотографий.

Большинство комментаторов с радостью восприняли смену пейзажа.

"Ну наконец-то! И даже вечные зимние московские #сумерки не так ужасны…", — написала Наталья Макеева.

"Наконец-то выпал снег в Москве. Москва,выглядит хорошо либо жарким летом, либо снежной зимой. Серость и сырость фишка Питера", — написал Alexey Lund.

"Судя по тому, что практически каждый прохожий останавливался сделать фото, ленты будут завалены фото снежной Москвы", — прокомментировала Zev.

Были и те, кто негативно отреагировал на снегопад, поскольку тот спровоцировал сильные заторы на дорогах.

"Красиво, но прохладно, на дорогах коллапс", — написал Dimitriy Vescera.

"Несмотря на пробки, Москва сегодня прекрасна. Снег хлопьями и хруст под ногами возвращают в детство", — написала TurboVi.

Публикация от Swentana (@swentana) Янв 30, 2018 at 10:29 PST

Публикация от Максим (@mderyugin) Янв 30, 2018 at 9:02 PST

За сутки, 30 и 31 января, на Москву высыпалось 10-15 сантиметров снега. В некоторых местах сугробы превзошли среднее для января значение по высоте: так, в центре столицы толщина снежного покрова увеличилась к утру 31 января до 21 сантиметра, в районе МГУ — до 39 сантиметров, а на северо-западе сугробы достигают 33 сантиметров.‏