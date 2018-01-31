В Москве из-за непогоды образовались пробки на дорогах

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов в вечерний час пик в среду из-за снегопада в городе, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным сервиса, осложнения наблюдаются на участках МКАД в обоих направлениях от Киевского шоссе до 37 километра автодороги, от Волоколамского до Рублевского шоссе, от Щелковского до Носовихинского шоссе.

Как уточняется в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter, на ТТК снижены скорости по внешней стороне от Бакунинской улицы до Беговой улицы, на внутренней от Шмитовского проезда до Рижской эстакады, в область снижены скорости на Варшавском шоссе от ТТК до станции метро "Нагатинская", на Профсоюзной улице от улицы Дмитрия Ульянова до улицы Обручева, Кутузовский проспект от Новоарбатского моста до Рублевского шоссе.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс.Пробки", уровень загруженности дорог может достичь 9 баллов в вечерний час пик в среду в Москве. В пресс-службе также отметили, что в среду утром загруженность столичных дорог достигла 7 баллов — это третий раз в январе, когда обильный снегопад повлиял на утренний час пик и пробки превысили отметку в 6 баллов. Однако к полудню пробки снизились до привычных 4 баллов.