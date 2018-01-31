ЗакС Петербурга о закупке дорогой мебели: не пластиковые же стулья ставить

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Закупка мебели для Помпейского коридора Мариинского дворца в Санкт-Петербурге осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, заявил РИА Новости спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация, что законодательное собрание объявило конкурс на закупку стульев и стола для Помпейского коридора Мариинского дворца стоимостью 4,9 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, мебель должна быть изготовлена из массива ореха, стулья должны соответствовать французскому стилю XVIII столетия и быть обиты бордовым бархатом.

"Первое. Закупка товаров и услуг законодательным собранием Санкт-Петербурга осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Второе. В 2017 была осуществлена реставрация Помпейского коридора, воссоздан его исторический облик. И вы хотите, чтобы там стояли пластиковые стулья?" — заявил Макаров.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городского парламента, Помпейский коридор до реставрации находился в неудовлетворительном состоянии и давно не ремонтировался. Техническое задание на производство стульев было выполнено в соответствии с архивными справками и найденной фотографией исторического интерьера Помпейского коридора.

Мариинский дворец, в котором располагается законодательное собрание Санкт-Петербурга, является памятником архитектуры XIX века. Он был построен в 1839-1844 годах по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера для дочери Николая I Великой княгини Марии Николаевны, вышедшей замуж за герцога Максимиллиана Лейхтенбергского. Мариинский дворец является важной частью ансамбля Исаакиевской площади. Архитектура дворца соединяет в себе стили неоклассицизма и неоренессанса.