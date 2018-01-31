Всех пострадавших от отравления в школе в Люберцах выписали из больницы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кадетская школа в подмосковных Люберцах, где произошло массовое отравление учащихся, возобновит работу в четверг, все пострадавшие выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.

"По решению Люберецкого городского суда, с 1 февраля кадетская школа городского округа Люберцы возобновляет свою работу. До 10 февраля обедать дети будут дома. В связи с этим обучение будет проходить по сокращенному графику: четыре урока, затем обед, а далее — факультативные занятия. На сегодня все госпитализированные выписаны", — сообщил глава округа Владимир Ружицкий, которого цитирует пресс-служба.

Ранее пресс-служба минздрава Подмосковья сообщила, что число пострадавших от отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах достигло 65 человек, среди них — 53 ребенка.

Роспотребнадзор сообщал, что в школе были обнаружены нарушения санитарного законодательства и возбудитель сальмонеллеза. Специалисты ведомства составили протоколы о временном запрете деятельности в отношении организатора питания и учебного заведения.

Работа столовой и образовательной организации с 15 января приостановлена, материалы переданы в судебные органы, возбуждены административные дела.