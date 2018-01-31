Москву замело. Как столица справляется со снегопадом

18:3731.01.2018
(обновлено: 18:40 31.01.2018)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Москве ликвидируют последствия сильнейшего с начала зимы снегопада. За сутки на столицу высыпалось 10-15 сантиметров снега, на расчистку улиц, дворов и крыш брошены все коммунальные службы. Как мегаполис справляется с непогодой — в материале РИА Новости.
Всему виной балтийский циклон
Снег в Москву принес активный циклон с Балтики. За сутки, 30 и 31 января, сугробы в городе выросли на 10-15 сантиметров и местами превзошли среднее для января значение по высоте.
"На метеостанции ВДНХ средний показатель на эти дни — 32-33 сантиметров, сегодня же утром там сугробы выросли до 38 сантиметров, и это еще не предел", — сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что в центре столицы толщина снежного покрова увеличилась к утру 31 января до 21 сантиметра, в районе МГУ — до 39 сантиметров. На северо-западе сугробы достигают 33 сантиметров.
Сильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.
Сугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.
Прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.
Все коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.
Снег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.
Уже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.
Вслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.
Полностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.
Уборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.
Задействованы все силы коммунальных служб, почти 14 тысяч единиц техники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Снег с московских улиц убирают в круглосуточном режиме.
"Только за последние сутки с улично-дорожной сети на снегосплавные пункты города вывезено более 700 тысяч кубометров снега — это максимум за нынешний зимний период", — отметил глава комплекса городского хозяйства.
Пробки, отмена рейсов и ЧП
Снегопад серьезно осложнил дорожное движение в столице. В утренний час пик, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы достигли семи баллов. Если снегопад вернется, Москва, по прогнозу сервиса, может встать в девятибалльных пробках.
Непогода повлияла и на авиасообщение. По данным "Яндекс.Расписания", в столичных аэропортах были отменены 12 рейсов, более полусотни — задержаны.
Из-за непогоды вечером 30 января обрушились строительные леса рядом со станцией метро "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии. В результате ЧП пострадали пять человек. По словам заммэра Петра Бирюкова, конструкция не выдержала тяжести снега. Следственными органами и прокуратурой проводятся проверки, начать служебное расследование также поручил мэр города Сергей Собянин. Последствия ЧП были оперативно устранены.
За снегом придет похолодание
По прогнозу синоптиков, снегопад может полностью прекратиться ночью. Однако вслед за ним в столицу придет похолодание до 12 градусов ниже нуля, а местами — и до минус 15, сообщила РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"В столичный регион действительно начинает поступать холодный воздух, уже усиливается северо-западный ветер. Снегопад, который идет в столице уже двое суток, ночью прекратится, и к утру в облаках образуются просветы. Это создаст условия для ночного выхолаживания воздуха", — сказала она.
В четверг, 1 февраля, серьезных осадков не ожидается.
Регламент уборки снега
В Москве к уборке на проезжей части приступают после завершения снегопада или выпадения пяти сантиметров осадков: дороги сначала подметают, затем обрабатывают противогололедными материалами. Все эти работы должны завершиться в течение пяти часов по окончании снегопада. Счищаемый снег формируется в валы.
Для разных категорий улиц время полного вывоза снежных валов определено в зависимости от высоты образовавшегося покрова, объяснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. В целом на вывоз снега отводится от двух до девяти дней.
Весь убранный снег вывозят на снегосплавные пункты. В первую очередь с тех участков, где это больше всего необходимо: от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и так далее. На этих пунктах снег растапливают, воду фильтруют и отправляют в канализацию.
К очистке дворов приступают только после того, как с кровель зданий уберут снег и наледь. Прежде всего производится очистка тех кровель, которые выходят на основные магистрали, пешеходные зоны, территории перед входами в подъезды, детские и игровые площадки. Опасные участки ограждаются.
Крыши жилых и нежилых домов очищают постоянно – по мере надобности. Сосульки и наледь сбиваются безотлагательно – их быть не должно ни при каких обстоятельствах. При уровне снега свыше 5 сантиметров очистка должна производиться незамедлительно, до 5 см – в течение 2 суток, объяснили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ).
Примечательно, что очищаются от снега только скатные металлические крыши и козырьки (свесы) плоских крыш, тогда как плоские крыши не очищают в силу того, что снег на них тает сам.
За уборку крыш от снега собственник каждого здания отвечает самостоятельно. В многоквартирных жилых домах – управляющие компании. У организаций либо заключены договоры на очистку кровли со специализированными подрядными организациями, либо созданы бригады для очистки кровель собственными силами. В случае невыполнения ответственной организацией мероприятий по очистке кровли от снега, работы проводятся ГБУ "Жилищник", для того, чтобы обеспечить безопасность горожан.
Крыши всех зданий, как обычных, так и исторических, чистят примерно одинаково. Главные условия – только деревянные или пластиковые лопаты, специальная "мягкая" обувь. В общем, ничего твердого и металлического – чтобы не повредить кровлю.
Высотки от снега очищают специализирующиеся на этом компании. Нередко для этого нужны промышленные альпинисты, например, если крыша не плоская.
Для безопасности горожан любое здание, крышу которого чистят от снега, наледи или сосулек, обязательно огораживают.
Для облегчения работы "кровельщиков" уже разработаны и постепенно внедряются в повседневную жизнь "умные технологии". Например, подогрев крыши – чтобы снег таял и сам стекал с крыши, рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.
Контроль за своевременной очисткой скатных кровель нежилых строений в зимний период является одним из приоритетных направлений работы для инспекторов ОАТИ. В зимний период инспекторы ОАТИ регулярно следят за своевременной очисткой скатных кровель нежилых строений с выходом на территорию, а также с помощью системы городского видеонаблюдения.В случае выявления нарушений собственников зданий привлекают к административной ответственности.
Куда жаловаться на сугробы
Замечания по уборке территорий можно направить:
— В управляющую организацию. Контакты управляющей организации есть на портале "Дома Москвы";
— На портал "Наш город". Обязательно укажите адрес и опишите проблему, прикрепив фотографии или короткое видео;
— В Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Для жалоб действует телефон горячей линии: +7 (499) 264-96-81 (с понедельника по четверг — с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 15:45). В выходные дни обращайтесь в электронную приемную ведомства. Другие контакты объединения вы можете найти на странице ведомства на сайте mos.ru.