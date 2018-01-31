Москву замело. Как столица справляется со снегопадом

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Москве ликвидируют последствия сильнейшего с начала зимы снегопада. За сутки на столицу высыпалось 10-15 сантиметров снега, на расчистку улиц, дворов и крыш брошены все коммунальные службы. Как мегаполис справляется с непогодой — в материале РИА Новости.

Всему виной балтийский циклон

Снег в Москву принес активный циклон с Балтики. За сутки, 30 и 31 января, сугробы в городе выросли на 10-15 сантиметров и местами превзошли среднее для января значение по высоте.

"На метеостанции ВДНХ средний показатель на эти дни — 32-33 сантиметров, сегодня же утром там сугробы выросли до 38 сантиметров, и это еще не предел", — сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в центре столицы толщина снежного покрова увеличилась к утру 31 января до 21 сантиметра, в районе МГУ — до 39 сантиметров. На северо-западе сугробы достигают 33 сантиметров.

Задействованы все силы коммунальных служб, почти 14 тысяч единиц техники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Снег с московских улиц убирают в круглосуточном режиме.

"Только за последние сутки с улично-дорожной сети на снегосплавные пункты города вывезено более 700 тысяч кубометров снега — это максимум за нынешний зимний период", — отметил глава комплекса городского хозяйства.

Пробки, отмена рейсов и ЧП

Снегопад серьезно осложнил дорожное движение в столице. В утренний час пик, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы достигли семи баллов. Если снегопад вернется, Москва, по прогнозу сервиса, может встать в девятибалльных пробках.

Непогода повлияла и на авиасообщение. По данным "Яндекс.Расписания", в столичных аэропортах были отменены 12 рейсов, более полусотни — задержаны.

За снегом придет похолодание

Из-за непогоды вечером 30 января обрушились строительные леса рядом со станцией метро "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии. В результате ЧП пострадали пять человек. По словам заммэра Петра Бирюкова, конструкция не выдержала тяжести снега. Следственными органами и прокуратурой проводятся проверки, начать служебное расследование также поручил мэр города Сергей Собянин. Последствия ЧП были оперативно устранены.

По прогнозу синоптиков, снегопад может полностью прекратиться ночью. Однако вслед за ним в столицу придет похолодание до 12 градусов ниже нуля, а местами — и до минус 15, сообщила РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"В столичный регион действительно начинает поступать холодный воздух, уже усиливается северо-западный ветер. Снегопад, который идет в столице уже двое суток, ночью прекратится, и к утру в облаках образуются просветы. Это создаст условия для ночного выхолаживания воздуха", — сказала она.

В четверг, 1 февраля, серьезных осадков не ожидается.

Регламент уборки снега

В Москве к уборке на проезжей части приступают после завершения снегопада или выпадения пяти сантиметров осадков: дороги сначала подметают, затем обрабатывают противогололедными материалами. Все эти работы должны завершиться в течение пяти часов по окончании снегопада. Счищаемый снег формируется в валы.

Для разных категорий улиц время полного вывоза снежных валов определено в зависимости от высоты образовавшегося покрова, объяснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. В целом на вывоз снега отводится от двух до девяти дней.

Весь убранный снег вывозят на снегосплавные пункты. В первую очередь с тех участков, где это больше всего необходимо: от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и так далее. На этих пунктах снег растапливают, воду фильтруют и отправляют в канализацию.

К очистке дворов приступают только после того, как с кровель зданий уберут снег и наледь. Прежде всего производится очистка тех кровель, которые выходят на основные магистрали, пешеходные зоны, территории перед входами в подъезды, детские и игровые площадки. Опасные участки ограждаются.

Куда жаловаться на сугробы

Замечания по уборке территорий можно направить:

— В управляющую организацию. Контакты управляющей организации есть на портале "Дома Москвы";

— На портал "Наш город". Обязательно укажите адрес и опишите проблему, прикрепив фотографии или короткое видео;

— В Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Для жалоб действует телефон горячей линии: +7 (499) 264-96-81 (с понедельника по четверг — с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 15:45). В выходные дни обращайтесь в электронную приемную ведомства. Другие контакты объединения вы можете найти на странице ведомства на сайте mos.ru.