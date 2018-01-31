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Общество

Москву замело. Как столица справляется со снегопадом

18:3731.01.2018
(обновлено: 18:40 31.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкУборка снега в Москве. 31 января 2018Уборка снега в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Москве ликвидируют последствия сильнейшего с начала зимы снегопада. За сутки на столицу высыпалось 10-15 сантиметров снега, на расчистку улиц, дворов и крыш брошены все коммунальные службы. Как мегаполис справляется с непогодой — в материале РИА Новости.

Всему виной балтийский циклон

Снег в Москву принес активный циклон с Балтики. За сутки, 30 и 31 января, сугробы в городе выросли на 10-15 сантиметров и местами превзошли среднее для января значение по высоте.

"На метеостанции ВДНХ средний показатель на эти дни — 32-33 сантиметров, сегодня же утром там сугробы выросли до 38 сантиметров, и это еще не предел", — сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в центре столицы толщина снежного покрова увеличилась к утру 31 января до 21 сантиметра, в районе МГУ — до 39 сантиметров. На северо-западе сугробы достигают 33 сантиметров.

Уборка снега в Москве
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Сильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Сугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПрошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.Деревья у стены Московского Кремля. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВсе коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.Чистка дорог от выпавшего снега в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Все коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСнег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.Велосипеды на тротуаре в Москве, занесенные снегом. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Снег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.Утки во время снегопада в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПолностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.Уборка снега в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Полностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.Сотрудник коммунальной службы во время чистки кровли от снега в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПодробнее о регламенте работы столичных коммунальных служб читайте в справке РИА Новости.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Подробнее о регламенте работы столичных коммунальных служб читайте в справке РИА Новости.
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Задействованы все силы коммунальных служб, почти 14 тысяч единиц техники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Снег с московских улиц убирают в круглосуточном режиме.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В Москве высота сугробов после снегопада превысила норму
"Только за последние сутки с улично-дорожной сети на снегосплавные пункты города вывезено более 700 тысяч кубометров снега — это максимум за нынешний зимний период", — отметил глава комплекса городского хозяйства.

 

Пробки, отмена рейсов и ЧП

Снегопад серьезно осложнил дорожное движение в столице. В утренний час пик, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы достигли семи баллов. Если снегопад вернется, Москва, по прогнозу сервиса, может встать в девятибалльных пробках.

Непогода повлияла и на авиасообщение. По данным "Яндекс.Расписания", в столичных аэропортах были отменены 12 рейсов, более полусотни — задержаны.

На месте обрушения деревянных конструкций строительных лесов в подземном переходе у метро Улица 1905 года Московского метрополитена. 30 января 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Власти Москвы уточнили число пострадавших при обрушении лесов около метро
Из-за непогоды вечером 30 января обрушились строительные леса рядом со станцией метро "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии. В результате ЧП пострадали пять человек. По словам заммэра Петра Бирюкова, конструкция не выдержала тяжести снега. Следственными органами и прокуратурой проводятся проверки, начать служебное расследование также поручил мэр города Сергей Собянин. Последствия ЧП были оперативно устранены.

За снегом придет похолодание

По прогнозу синоптиков, снегопад может полностью прекратиться ночью. Однако вслед за ним в столицу придет похолодание до 12 градусов ниже нуля, а местами — и до минус 15, сообщила РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Пробки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
"В столичный регион действительно начинает поступать холодный воздух, уже усиливается северо-западный ветер. Снегопад, который идет в столице уже двое суток, ночью прекратится, и к утру в облаках образуются просветы. Это создаст условия для ночного выхолаживания воздуха", — сказала она.

В четверг, 1 февраля, серьезных осадков не ожидается.

Регламент уборки снега

В Москве к уборке на проезжей части приступают после завершения снегопада или выпадения пяти сантиметров осадков: дороги сначала подметают, затем обрабатывают противогололедными материалами. Все эти работы должны завершиться в течение пяти часов по окончании снегопада. Счищаемый снег формируется в валы.

Для разных категорий улиц время полного вывоза снежных валов определено в зависимости от высоты образовавшегося покрова, объяснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. В целом на вывоз снега отводится от двух до девяти дней.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С московских улиц вывезли более 700 тысяч кубометров снега за сутки
Весь убранный снег вывозят на снегосплавные пункты. В первую очередь с тех участков, где это больше всего необходимо: от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и так далее. На этих пунктах снег растапливают, воду фильтруют и отправляют в канализацию.

К очистке дворов приступают только после того, как с кровель зданий уберут снег и наледь. Прежде всего производится очистка тех кровель, которые выходят на основные магистрали, пешеходные зоны, территории перед входами в подъезды, детские и игровые площадки. Опасные участки ограждаются.

Поймать все снежинки: как чистят крыши от снега в Москве
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКрыши жилых и нежилых домов очищают постоянно – по мере надобности. Сосульки и наледь сбиваются безотлагательно – их быть не должно ни при каких обстоятельствах. При уровне снега свыше 5 сантиметров очистка должна производиться незамедлительно, до 5 см – в течение 2 суток, объяснили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ).

Примечательно, что очищаются от снега только скатные металлические крыши и козырьки (свесы) плоских крыш, тогда как плоские крыши не очищают в силу того, что снег на них тает сам.Очистка крыши от снега
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Крыши жилых и нежилых домов очищают постоянно – по мере надобности. Сосульки и наледь сбиваются безотлагательно – их быть не должно ни при каких обстоятельствах. При уровне снега свыше 5 сантиметров очистка должна производиться незамедлительно, до 5 см – в течение 2 суток, объяснили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ).

Примечательно, что очищаются от снега только скатные металлические крыши и козырьки (свесы) плоских крыш, тогда как плоские крыши не очищают в силу того, что снег на них тает сам.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗа уборку крыш от снега собственник каждого здания отвечает самостоятельно. В многоквартирных жилых домах – управляющие компании. У организаций либо заключены договоры на очистку кровли со специализированными подрядными организациями, либо созданы бригады для очистки кровель собственными силами. В случае невыполнения ответственной организацией мероприятий по очистке кровли от снега, работы проводятся ГБУ "Жилищник", для того, чтобы обеспечить безопасность горожан.Очистка крыш от снега и льда в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
За уборку крыш от снега собственник каждого здания отвечает самостоятельно. В многоквартирных жилых домах – управляющие компании. У организаций либо заключены договоры на очистку кровли со специализированными подрядными организациями, либо созданы бригады для очистки кровель собственными силами. В случае невыполнения ответственной организацией мероприятий по очистке кровли от снега, работы проводятся ГБУ "Жилищник", для того, чтобы обеспечить безопасность горожан.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКрыши всех зданий, как обычных, так и исторических, чистят примерно одинаково. Главные условия – только деревянные или пластиковые лопаты, специальная "мягкая" обувь. В общем, ничего твердого и металлического – чтобы не повредить кровлю.Очистка крыш от снега в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Крыши всех зданий, как обычных, так и исторических, чистят примерно одинаково. Главные условия – только деревянные или пластиковые лопаты, специальная "мягкая" обувь. В общем, ничего твердого и металлического – чтобы не повредить кровлю.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВысотки от снега очищают специализирующиеся на этом компании. Нередко для этого нужны промышленные альпинисты, например, если крыша не плоская.Снег в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Высотки от снега очищают специализирующиеся на этом компании. Нередко для этого нужны промышленные альпинисты, например, если крыша не плоская.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДля безопасности горожан любое здание, крышу которого чистят от снега, наледи или сосулек, обязательно огораживают.Коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Для безопасности горожан любое здание, крышу которого чистят от снега, наледи или сосулек, обязательно огораживают.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДля облегчения работы "кровельщиков" уже разработаны и постепенно внедряются в повседневную жизнь "умные технологии". Например, подогрев крыши – чтобы снег таял и сам стекал с крыши, рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.Снег в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Для облегчения работы "кровельщиков" уже разработаны и постепенно внедряются в повседневную жизнь "умные технологии". Например, подогрев крыши – чтобы снег таял и сам стекал с крыши, рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКонтроль за своевременной очисткой скатных кровель нежилых строений в зимний период является одним из приоритетных направлений работы для инспекторов ОАТИ. В зимний период инспекторы ОАТИ регулярно следят за своевременной очисткой скатных кровель нежилых строений с выходом на территорию, а также с помощью системы городского видеонаблюдения.В случае выявления нарушений собственников зданий привлекают к административной ответственности.Погода в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Контроль за своевременной очисткой скатных кровель нежилых строений в зимний период является одним из приоритетных направлений работы для инспекторов ОАТИ. В зимний период инспекторы ОАТИ регулярно следят за своевременной очисткой скатных кровель нежилых строений с выходом на территорию, а также с помощью системы городского видеонаблюдения.В случае выявления нарушений собственников зданий привлекают к административной ответственности.
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Куда жаловаться на сугробы

Замечания по уборке территорий можно направить:

— В управляющую организацию. Контакты управляющей организации есть на портале "Дома Москвы";

— На портал "Наш город". Обязательно укажите адрес и опишите проблему, прикрепив фотографии или короткое видео;

— В Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Для жалоб действует телефон горячей линии: +7 (499) 264-96-81 (с понедельника по четверг — с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 15:45). В выходные дни обращайтесь в электронную приемную ведомства. Другие контакты объединения вы можете найти на странице ведомства на сайте mos.ru.

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