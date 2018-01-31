Парад солнца во время празднования Масленицы на ВДНХ. архивное фото

Парад солнца во время празднования Масленицы на ВДНХ. архивное фото

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Площадки столичного фестиваля "Московская Масленица" в центре города украсят арт-объектами в виде символов праздника, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в среду.

Фестиваль стартует в столице 9 февраля. Для гостей праздника готовят концерты и театрализованные представления, традиционные игры и забавы.

"Чтобы праздник стал еще ярче, площадки украсят масштабные арт-объекты в виде символов праздника: солнца, коней, кукол-"Маслениц" в костюмах, характерных для разных регионов России. Часть арт-объектов создали специально для фестиваля, другие уже знакомы гостям по прошлогодней "Московской Масленице", — сообщили в оргкомитете.

Организаторы рассказали, что при создании арт–объектов для площадки на Тверской площади художники в основном использовали красный и золотой цвета. Так, на площадке появятся красные фигуры коней, запряженные в сани, "на которых в город прибывает весна". Также площадку украсят весенние инсталляции с вращающимися солнечными дисками, при движении которых будет звучать музыка.

Необычный арт-объект в виде солнца, расписные лошадки-качалки и плоские фигуры в стиле лубочных картинок украсят Кузнецкий мост у здания ЦУМа. В Климентовском переулке откроется выставка из восьми двухметровых кукол в традиционных праздничных нарядах, а саму площадку украсят цветами, лентами и фигурками птиц, отметили в оргкомитете.

Специально для фестиваля была создана двухметровая "Жар–птица", символизирующая приход весны, которую установят на Тверском бульваре. На Площади Революции и на Профсоюзной улице появятся ящики для показа лубочных картинок — потешные панорамы "Раек", добавили в оргкомитете.

"Гости смогут заглянуть внутрь небольших домиков на колесах, а в это время артисты будут прокручивать лубочную историю, сопровождая ее рассказом о масленичных традициях", — рассказали организаторы.

Часть арт-объектов, которые украшали центр города в прошлом году, в этом году переместятся на другие площадки фестиваля. К примеру, в Троицке на Сиреневом бульваре установят шесть фигур-"маслениц" в ярких нарядах высотой более 2,5 метра. В прошлом году они стояли на площадке между Манежной площадью и площадью Революции, пояснили в оргкомитете.