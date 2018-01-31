МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Площадки столичного фестиваля "Московская Масленица" в центре города украсят арт-объектами в виде символов праздника, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в среду.
Фестиваль стартует в столице 9 февраля. Для гостей праздника готовят концерты и театрализованные представления, традиционные игры и забавы.
"Чтобы праздник стал еще ярче, площадки украсят масштабные арт-объекты в виде символов праздника: солнца, коней, кукол-"Маслениц" в костюмах, характерных для разных регионов России. Часть арт-объектов создали специально для фестиваля, другие уже знакомы гостям по прошлогодней "Московской Масленице", — сообщили в оргкомитете.
Организаторы рассказали, что при создании арт–объектов для площадки на Тверской площади художники в основном использовали красный и золотой цвета. Так, на площадке появятся красные фигуры коней, запряженные в сани, "на которых в город прибывает весна". Также площадку украсят весенние инсталляции с вращающимися солнечными дисками, при движении которых будет звучать музыка.
Масленица – древний народный праздник проводов зимы и встречи весны. Праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.
Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. В 2017 году Масленица прошла с 20 по 26 февраля.
Масленица – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели, которая является подготовительной неделей к Великому посту. Она посвящена одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу.
Масленица всегда была общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных, семейных или гендерных ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, немощью или болезнью человека.
Самыми важными считались последние четыре дня Масленой недели, называвшиеся "широкой" или "разгульной Масленицей". Накануне широкой Масленицы следовало вымыться в бане. В домах прекращали постоянную работу, начинали ходить в гости к родственникам и знакомым.
На Масленицу накрывали обильные сытные столы из мучной и молочной пищи, а также из яиц, рыбных блюд, пирогов, кваса, пива. В праздничной трапезе обязательно присутствовали блины – языческий символ солнца и обязательный атрибут поминок.
Во время масленичной недели в казачьих поселениях Сибири, Урала и Красноярского края, а также в Симбирской, Пензенской и Тульской губерниях была распространена игра "Взятие снежного городка".
К Масленице приурочивалось исполнение большого количества обрядов, связанных с чествованием "новоженов" – молодых супругов, вступивших в брак в этом году. Их валяли в снегу, катали с гор на примороженных шкурах животных и санях, сажали на перевернутые бороны.
В последний день недели в губерниях России совершались проводы Масленицы. В одних местностях ритуал бытовал в форме сожжения масленичного чучела, в других – в виде проводов-похорон. В северных, центральных и поволжских губерниях Масленица в последний день праздника подвергалась сожжению на специальном костре.
Символ праздника участники масленичного поезда привозили или приносили насаженным на шест сразу после гуляния и объезда деревни, ближе к сумеркам. При этом все сопровождавшие громко пели, смеялись и кричали. Участники процессии часто обряжались в соломенные колпаки и кафтаны, которые также бросали в костер.
Масленица могла иметь различные воплощения – в виде соломенной или деревянной куклы; снопа с нарисованным лицом, надетого на жердь; сосновой или еловой ветки, украшенной лентами, платками и бубенцами.
В сожжении масленичной куклы принимало обязательное участие все население данного села или деревни, но главным исполнителем ритуала являлась молодежь.
Главным праздничным действием было также и катание с горок – на санях, шкурах домашних животных, перевернутых скамейках, обледенелых корытах и решетах.
На севере и в приволжских деревнях на возвышенных местах на масленичную неделю прокладывали параллельные жерди для катания молодежи парами.
К ХIХ — началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, Масленица по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм, голодание и покаяние Великого поста.
В 2017 году в Москве прошел фестиваль "Московская Масленица". Гости праздника посетили кулинарные мастер-классы, участвовали в хороводах и традиционных славянских масленичных забавах, а также угощались блинами.
Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой
Необычный арт-объект в виде солнца, расписные лошадки-качалки и плоские фигуры в стиле лубочных картинок украсят Кузнецкий мост у здания ЦУМа. В Климентовском переулке откроется выставка из восьми двухметровых кукол в традиционных праздничных нарядах, а саму площадку украсят цветами, лентами и фигурками птиц, отметили в оргкомитете.
Специально для фестиваля была создана двухметровая "Жар–птица", символизирующая приход весны, которую установят на Тверском бульваре. На Площади Революции и на Профсоюзной улице появятся ящики для показа лубочных картинок — потешные панорамы "Раек", добавили в оргкомитете.
"Гости смогут заглянуть внутрь небольших домиков на колесах, а в это время артисты будут прокручивать лубочную историю, сопровождая ее рассказом о масленичных традициях", — рассказали организаторы.
Часть арт-объектов, которые украшали центр города в прошлом году, в этом году переместятся на другие площадки фестиваля. К примеру, в Троицке на Сиреневом бульваре установят шесть фигур-"маслениц" в ярких нарядах высотой более 2,5 метра. В прошлом году они стояли на площадке между Манежной площадью и площадью Революции, пояснили в оргкомитете.