В СПЧ заявили, что число детей на акциях в воскресенье достигало 60%

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Число несовершеннолетних на акциях протеста в России в воскресенье достигало 60%, заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов на пресс-конференции в среду.

"Одна из проблем — это значительное увеличение в процентном отношении количества несовершеннолетних. На воскресной акции их к 15.30 было процентов 60", — сказал он.

Кабанов в воскресенье указывал на присутствие школьников на несанкционированной акции в Москве. По его словам, у него было ощущение, что школьники приходят на акцию "целыми классами". Он также заявлял, что правозащитники и раньше отмечали обеспокоенность вовлечением школьников в подобные публичные мероприятия.

Коллега Кабанова по СПЧ Илья Шаблинский в среду, отвечая на вопрос журналиста о том, как совет относится к призывам бойкотировать выборы, отметил, что каждый человек в праве сам решать, идти ему голосовать или нет. Он уточнил, что призывать людей не идти на выборы — также личное право каждого.

В воскресенье в крупных городах России прошли акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. По данным МВД России, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено.

Несогласованные акции прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. В ряде городов прошли единичные задержания за нарушения порядка проведения публичных мероприятий. В ГУМВД по Москве агентству сообщали о задержании Навального, который был доставлен в территориальный отдел полиции, а затем выпущен до суда.

Как сообщал пресс-центр МВД России, полиция в ходе различных протестных акций в минувшее воскресенье задержала в 16 городах 266 человек, все они были отпущены из территориальных отделов, в отношении 175 из них составлены административные протоколы.