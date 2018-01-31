В Липецкой области молодежь предложила ряд проектов для развития экономики

ЛИПЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Молодые предприниматели Липецкой области предложили создать в регионе агропарк по развитию молодежной кооперации, увеличить объемы поддержки молодых предпринимателей и изучать основы бизнеса, начиная со школы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Молодые предприниматели и школьники, планирующие развивать свой бизнес, озвучили эти идеи на встрече с главой области Олегом Королевым в среду. Они также представили руководителю региона свои успешные проекты, внесли предложения по дальнейшей реализации программ "Ты предприниматель" и "Развитие молодежной кооперации". Так, школьница Татьяна Минеева представила в качестве одного из успешных проектов свой опыт реализации бизнес-идеи производства "мраморных" пельменей, окрашенных чернилами каракатицы. Этот продукт, как заверяет автор, не только полезен, но и вызывает интерес у потребителя.

В свою очередь, глава региона отметил, что сегодня нужно соответствовать вызовам времени, которое диктует новые ритмы работы и жизни в целом.

"Нужно идти дальше, не останавливаться только лишь на тех идеях, которые сегодня прозвучали. Активная работа на прорывных направлениях развития экономики с использованием современнейших технологий — новый молодежный тренд. Среди вас очень много ярких, талантливых, готовых идти вперед личностей. Пользуйтесь теми возможностями, которые сегодня предлагаются вам, прорабатывайте новые направления развития и покоряйте самые высокие вершины. Созидательные инициативы всегда будут поддерживаться", — цитирует пресс-служба слова Королева.

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