Стали известны судьи нового сезона "Ты супер!"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Телеканал НТВ объявил новый состав жюри второго сезона международного детского вокального конкурса "Ты супер!"

Судейские кресла займут народный артист, композитор Игорь Крутой, поп-исполнитель, победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" Сергей Лазарев, популярная певица Юлианна Караулова, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш.

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Премьера нового сезона состоится 10 февраля в 20.00. В конкурсе примут участие 82 ребенка из 13 стран.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik помогает талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

Как рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, проект доказал, что у таланта нет границ, а федеральным каналам не стоит опасаться социальных историй в "прайме".

"Задумывая этот конкурс, мы надеялись, что проект даст детям "путёвку в жизнь" <…>. Мы уже видим первые результаты: почти все финалисты в прошлом году приняли участие в различных музыкальных детских конкурсах, в том числе и международных; несколько участников поступили или планируют поступить в музыкальные училища. И, конечно, мы стараемся их максимально привлекать в проекты НТВ", — отметил Вайнштейн.

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"Одна из главных задач конкурса – помочь изменить жизнь участников в лучшую сторону. Но и мы сами изменились. Sputnik, являясь информационным агентством, взял на себя непривычную функцию — поиска детей. Эту задачу нам помогают решить более 600 наших сотрудников в разных странах, и с каждым сезоном будущих конкурсантов мы находим всё быстрее", — добавил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.