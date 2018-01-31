Мэрия Москвы отказала организаторам в проведении акции 10 февраля

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мэрия Москвы отклонила заявку на проведение акции в столице 10 февраля, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности Елена Романова.

Ранее координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил РИА Новости, что совместно с муниципальными депутатами Москвы подал заявку на проведение 10 февраля социального марша "За права жителей Московского региона" численностью до 5 тысяч человек. По его словам, маршрут шествия — от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова, где планировалось провести митинг.

"По заявке отказано, поскольку это создаст помехи пешеходам и транспорту, включая специальные и экстренные службы", — сказала Романова.