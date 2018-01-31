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Общество

В Госдуму внесли законопроект о потребительской корзине

15:3431.01.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фотоФлаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект о новой редакции закона о потребительской корзине, свидетельствуют данные электронной базы парламента.

Продуктовая корзина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Минтруд предложил пересмотреть состав потребительской корзины к 2021 году
Вступивший в силу 28 декабря 2017 года закон о повышения МРОТ до прожиточного минимума предусматривает внесение изменения в закон от 3 декабря 2012 года "О потребительской корзине в целом по РФ", касающегося срока его действия и продляющего данный срок до 31 декабря 2020 года.

"Представляется, что указанная норма напрямую противоречит положению статьи 1 Федерального закона "О потребительской корзине в целом по РФ", которая устанавливает, что потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по РФ устанавливается не реже одного раза в пять лет", — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается исключить особые сроки действия закона до 31 декабря 2020 года. Таким образом, возникает необходимость установления новой редакции Федерального закона "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" в кратчайшие сроки, отмечают авторы.

Кроме того, указывается, что действующий набор продовольственных товаров, включенных в потребительскую корзину, не соответствует перечню, утвержденному приказом Минздрава РФ от 19 августа 2016 года о рациональных нормах потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

Прилавок в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Эксперт рассказал, как изменилась потребительская корзина россиян за 5 лет
Согласно действующей редакции закона о потребительской корзине, на одного гражданина приходится в год 126,5 кг хлебных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг иных овощей и бахчевых культур, 60 кг фруктов, 23,8 кг сахара и кондитерских изделий, 58,6 кг мясопродуктов, 18,5 рыбопродуктов, 290 кг молока и молочных продуктов, 11 кг растительных масел и маргарина, 4,9 кг соли, чая и специй и 210 яиц.

Вместе с этим, согласно вышеуказанному приказу Минздрава, в год человек должен потреблять 96 кг хлебных продуктов (на 30,5 кг меньше установленного объема потребительской корзины), 90 кг картофеля (на 10,4 кг меньше), 140 кг прочих овощей и бахчевых культур (на 25,4 кг больше), 100 кг фруктов (на 40 кг больше), 73 кг мясопродуктов (на 14,4 кг больше), 22 кг рыбопродуктов (на 3,5 кг больше), 325 кг молока и молочных продуктов (на 35 кг больше), 260 яиц (на 50 штук больше).

"Таким образом, необходимость установления нового набора продовольственных товаров, включенных в потребительскую корзину, обусловлен как с юридической, так и с сущностной точек зрения", — подчеркивают авторы законопроекта.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Vladidmir Kanygin
Правительство сильно заботится о том, что население не переедало. В основу корзины кладется принцип Буратино: 3 корочки хлеба.
15:41
31.01.2018
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Алексей Соловьев
И как правильно заметил один депутат .. МРОТ не включает оплату коммунальных услуг, то есть так называемая корзина рассчитана на бездомных.
15:48
31.01.2018
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