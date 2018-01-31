Совфед одобрил закон о классификации гостиниц

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу присуждения им "звезд".

Предполагается, что с 1 июля 2019 года это правило начнет действовать в отношении гостиниц, где более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для гостиниц, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения.

Ранее классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществлялась в добровольном порядке.

Также законом предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

Документом вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии. Вводится срок действия аттестата аккредитации — три года. Предполагается, что аккредитованная организация будет осуществлять классификацию объектов туристской индустрии на всей территории страны при условии уведомления органа госвласти субъекта РФ, на территории которого планируется осуществлять такую классификацию.

Оговаривается, что перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.