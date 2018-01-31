Совфед одобрил закон о классификации гостиниц

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу присуждения им "звезд".
Предполагается, что с 1 июля 2019 года это правило начнет действовать в отношении гостиниц, где более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для гостиниц, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения.
Ранее классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществлялась в добровольном порядке.
Также законом предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории не соответствующей той, что указана в свидетельстве.
Оговаривается, что перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.