В Москве рассмотрят протест против референдума о переносе памятника Ленину

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы 1 февраля рассмотрит иск прокурора об отмене референдума о переносе в Музеон памятника Владимиру Ленину с Калужской площади Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Суд приступит к рассмотрению иска по существу", — сказала она.

В иске прокурор просит отменить решение совета депутатов муниципального округа Якиманка о проведении 18 марта референдума. На референдуме планировалось проголосовать по восьми вопросам, в частности, о переносе памятника Ленину, установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке, ограничении высотности застройки, движении транспорта и остановках.