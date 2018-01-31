Глава RT360 рассказал об особенностях съемки панорамных видео

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава проекта RT360 Эдуард Чижиков дал профессиональные советы в интервью изданию о виртуальной реальности Immersive Shooter. Он рассказал, в каких случаях наиболее уместны съемки в подобном формате, порекомендовал адаптировать видео к различным платформам и перечислил преимущества панорамных роликов перед обычными видео.

По его словам, снимать нужно в первую очередь места, где люди пока не могут побывать, например, в космосе. Также зрителям будут интересны вещи, которые страшно делать самим, но ощущения от которых очень хочется испытать, например, экстремальные виды спорта.

Чтобы люди могли посмотреть мир, не выходя из дома, нужно снимать больше достопримечательностей. Сюжеты в виртуальной реальности также подходят для освещения спортивных соревнований, а еще с помощью графики и видео можно изучать науку и искусство.

Чижиков призвал помнить, что когда люди смотрят видео в формате виртуальной реальности, время течёт гораздо быстрее.

"Если на YouTube у вас получается пятисекудный кадр, это слишком много. Но в виртуальной реальности пять секунд — это ничего. Вы ничего не можете сделать за пять секунд", — отметил руководитель RT360.

По его словам, на YouTube и Facebook нельзя добиться того же эффекта погружения, как в очках виртуальной реальности, поэтому канал обычно делает два разных видео: одно — для очков, другое – для экрана монитора. Учитывая, что материалы выпускаются на шести языках, в итоге получается 12 роликов.

Глава RT360 отметил, что подобный формат позволяет запечатлеть "обе стороны уравнения", например, протестующих, которые кидают камни в полицейских, и полицейских, которые стреляют в ответ.

"Можно увидеть полную картину. Нельзя ничего вырезать. Можно точно показать, что именно произошло. Если мы можем получить полную картину, мы хотим её получить", — сказал Чижиков.

В 2015 году телеканал RT стал одним из первых среди мировых СМИ производить видеоконтент в формате 360 градусов. Проект RT "Космос 360", запущенный совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и РКК "Энергия", в 2017 году победил в номинации "Лучшее использование VR-технологий" премии Shorty Awards, вручаемой за достижения в социальных сетях, а приложение для просмотра панорамного видео RT360 победило в категории "Лучшее фото- или видеоприложение".