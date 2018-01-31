Совфед одобрил закон о волонтерстве

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о статусе волонтерских организаций.

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Документ уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Закон определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими объединениями. Закон предусматривает, что религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями будут вправе привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.

Карелова пояснила, что волонтеры могут получать поощрение и награждение за добровольный труд, "в том числе в рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ". Сенатор обратила внимание на одну из новаций закона — создание единой информационной системы, которая будет включать сведения о добровольцах, организаторах добровольческой деятельности и добровольческих организациях. "В волонтерском движении в России сегодня участвуют более 7 миллионов человек. Это мощная социальная сила, которая вносит в нашу жизнь большой заряд позитивной, нравственной энергии. Принятие закона, снимая многие бюрократические барьеры, будет стимулировать ее развитие", — заключила сенатор.

Принятый Совфедом закон определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими объединениями. Закон предусматривает, что религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями будут вправе привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.

Как отмечают авторы законопроекта, предлагаемые изменения позволят обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, повысить правовую защищенность волонтеров, которые получат дополнительные гарантии. Предполагается, что добровольцам в рамках госпрограмм будет обеспечено питание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплата проезда до места назначения и обратно, уплата страховых взносов на добровольное медицинское страхование волонтера либо на страхование его жизни или здоровья.

Норма определяет новые полномочия федеральных органов исполнительной власти — такие, как разработка и реализация государственных программ РФ, содержащих мероприятия по поддержке волонтерства, участие в формировании единой информационной системы в сфере развития волонтерства, оказание поддержки организаторам волонтерской деятельности, волонтерским организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим организационную, информационную, методическую и иную поддержки волонтерам, организаторам волонтерской деятельности и волонтерским организациям.

Предоставление сведений для включения в единую информационную систему в сфере развития добровольчества и волонтерства осуществляется добровольно.