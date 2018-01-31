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Общество

Совфед одобрил закон о волонтерстве

13:5631.01.2018
(обновлено: 14:40 31.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о статусе волонтерских организаций.

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Документ уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Закон определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими объединениями. Закон предусматривает, что религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями будут вправе привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.

Дед Мороз на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дед Мороз рассказал, как возникла идея о годе волонтерства в России
Карелова пояснила, что волонтеры могут получать поощрение и награждение за добровольный труд, "в том числе в рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ". Сенатор обратила внимание на одну из новаций закона — создание единой информационной системы, которая будет включать сведения о добровольцах, организаторах добровольческой деятельности и добровольческих организациях. "В волонтерском движении в России сегодня участвуют более 7 миллионов человек. Это мощная социальная сила, которая вносит в нашу жизнь большой заряд позитивной, нравственной энергии. Принятие закона, снимая многие бюрократические барьеры, будет стимулировать ее развитие", — заключила сенатор.

Принятый Совфедом закон определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими объединениями. Закон предусматривает, что религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями будут вправе привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.

Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России
© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров
Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России
Как отмечают авторы законопроекта, предлагаемые изменения позволят обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, повысить правовую защищенность волонтеров, которые получат дополнительные гарантии. Предполагается, что добровольцам в рамках госпрограмм будет обеспечено питание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплата проезда до места назначения и обратно, уплата страховых взносов на добровольное медицинское страхование волонтера либо на страхование его жизни или здоровья.

Серебряное волонтерство: помогать можно в любом возрасте
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Серебряное" волонтерство: помогать можно в любом возрасте
Норма определяет новые полномочия федеральных органов исполнительной власти — такие, как разработка и реализация государственных программ РФ, содержащих мероприятия по поддержке волонтерства, участие в формировании единой информационной системы в сфере развития волонтерства, оказание поддержки организаторам волонтерской деятельности, волонтерским организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим организационную, информационную, методическую и иную поддержки волонтерам, организаторам волонтерской деятельности и волонтерским организациям.

Предоставление сведений для включения в единую информационную систему в сфере развития добровольчества и волонтерства осуществляется добровольно.

Будни "серебряных" волонтеров
© РИА Новости / Александр КряжевВолонтерское движение помогает завести новые знакомства и наполнить смыслом ежедневный досугВолонтерское движение помогает завести новые знакомства и наполнить смыслом ежедневный досуг
© РИА Новости / Александр Кряжев
Волонтерское движение помогает завести новые знакомства и наполнить смыслом ежедневный досуг
© РИА Новости / Виктор Клюшкин"Серебряные" волонтеры с удовольствием принимают участие в подготовке популярных спортивных мероприятийСеребряные волонтеры с удовольствием принимают участие в подготовке популярных спортивных мероприятий
© РИА Новости / Виктор Клюшкин
"Серебряные" волонтеры с удовольствием принимают участие в подготовке популярных спортивных мероприятий
© РИА Новости / Игорь Зарембо Добровольцы старшего возраста активно принимали участие в XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в СочиДобровольцы старшего возраста активно принимали участие в XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Добровольцы старшего возраста активно принимали участие в XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи
© РИА Новости / Александр КряжевМногие "серебряные" волонтеры с удовольствием принимают участие в субботниках и других экологических мероприятияхМногие серебряные волонтеры с удовольствием принимают участие в субботниках и других экологических мероприятиях
© РИА Новости / Александр Кряжев
Многие "серебряные" волонтеры с удовольствием принимают участие в субботниках и других экологических мероприятиях
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков"Серебряное" волонтерство только набирает популярность в России, но уже сейчас число добровольцев насчитывает сотни человекСеребряное волонтерство только набирает популярность в России, но уже сейчас число добровольцев насчитывает сотни человек
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Серебряное" волонтерство только набирает популярность в России, но уже сейчас число добровольцев насчитывает сотни человек
© РИА Новости / Рамиль СитдиковДля участников волонтерского движения старшего возраста устраиваются многочисленные тренинги, к примеру, по изучению английского языкаДля участников волонтерского движения старшего возраста устраиваются многочисленные тренинги, к примеру, по изучению английского языка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Для участников волонтерского движения старшего возраста устраиваются многочисленные тренинги, к примеру, по изучению английского языка
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛюди, работавшие с волонтерами, отмечали, что они относятся к полученным заданиям ответственно и выполняют их с большим энтузиазмомЛюди, работавшие с волонтерами, отмечали, что они относятся к полученным заданиям ответственно и выполняют их с большим энтузиазмом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Люди, работавшие с волонтерами, отмечали, что они относятся к полученным заданиям ответственно и выполняют их с большим энтузиазмом
© РИА Новости / Максим БогодвидСопровождение участников мероприятий, работа за стойкой регистрации и другие подобные занятия также популярны у "серебряных" волонтеровСопровождение участников мероприятий, работа за стойкой регистрации и другие подобные занятия также популярны у серебряных волонтеров
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сопровождение участников мероприятий, работа за стойкой регистрации и другие подобные занятия также популярны у "серебряных" волонтеров
© РИА Новости / Александр Кряжев Добровольцев старшего возраста не пугает физическая нагрузка или дальние расстоянияДобровольцев старшего возраста не пугает физическая нагрузка или дальние расстояния
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Добровольцев старшего возраста не пугает физическая нагрузка или дальние расстояния
© РИА Новости / Александр Кряжев"Серебряные" волонтеры с удовольствием делятся своими знаниями, опытом и навыками с другимиСеребряные волонтеры с удовольствием делятся своими знаниями, опытом и навыками с другими
© РИА Новости / Александр Кряжев
"Серебряные" волонтеры с удовольствием делятся своими знаниями, опытом и навыками с другими
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