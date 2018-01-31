Московские власти отметили рост популярности музея русского импрессионизма

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов отметил актуальность проектов и востребованность музея русского импрессионизма, 95% посетителей готовы туда еще раз вернуться.

"Музей, в котором мы сейчас находимся, имеет один из самых высоких индексов лояльности у аудитории, 95% посетителей готовы вернуться — и возвращаются, и рекомендуют проекты музея. Измерение индекса лояльности в музейном менеджменте — важная часть успеха. Это та точка, которая в культурном ландшафте Москвы становится все более значимой", — сказал Филиппов на пресс-конференции.

Он отметил, что, согласно данным департамента культуры, посещение музеев и выставочных залов для 28% москвичей являются неотъемлемой частью культурного досуга.

В Музее русского импрессионизма в четверг откроется выставка "Жены", которая объединит более 40 портретов возлюбленных великих русских художников, таких как Илья Репин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь. Перед гостями выставки предстанет обширная галерея образов: изображения Ольги Трубниковой, верной спутницы Валентина Серова, которая посвятила себя семье и мужу, актрисы Надежды Комаровской, гражданской супруги Константина Коровина, Надежды Забелы-Врубель, долгие годы служившей источником вдохновения для Михаила Врубеля.

По словам директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой, работа над проектом началась в начале прошлого года. За это время специалисты провели серьезную изыскательную и искусствоведческую работу, подготовив по-настоящему уникальную экспозицию. Многие картины для экспозиции привезены из региональных музеев, а также из частных коллекций.

Специально к выставке Музей русского импрессионизма подготовит обширную образовательную программу — мастер-классы для взрослых и детей, творческие встречи, лекции, а также ряд мероприятий, приуроченных к праздникам — 14 февраля и 8 марта.