В Москве рассказали о самом распространенном виде преступлений в 2017 году

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кражи стали самыми распространенными видом преступлений из всего объема зарегистрированных преступлений в Москве в 2017 году, сообщает прокуратура столицы в среду.

"Статья 158 УК РФ "Кража" — 61357 — 43,8 процента (от всего объема преступлений, зарегистрированных в Москве за январь-декабрь 2017 года)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры Москвы, в 2016 году кражи также были самым распространенным видом преступлений в столице и составляли 51,3% от общего объема зарегистрированных преступлений.