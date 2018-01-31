В Подмосковье на уборку снега вышли более восьми тысяч человек

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Больше 8 тысяч человек и 2,2 тысячи единиц спецтехники убирают снег в Московской области, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.

"В связи с обильным снегопадом в Подмосковье приняты меры по оперативной расчистке территорий населенных пунктов от снега. В настоящее время в этой работе задействовано свыше 8000 сотрудников коммунальных предприятий и порядка 2200 единиц спецтехники. В приоритетном порядке осуществляется расчистка подходов к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, уборка от снега дворовых территорий, тротуаров", — говорится в сообщении.

Также сейчас формируется план закупки специальной техники на 2018 год. Ранее в рамках губернаторской программы за счет областного бюджета было закуплено и передано в муниципальные образования в общей сложности более тысячи единиц новой коммунальной техники (поливомоечных и вакуумно-подметальных машин, снегопогрузчиков, тракторов).