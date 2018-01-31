Более 10 тысяч россиян хотят стать волонтерами в предвыборном штабе Путина

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Более 10 тысяч россиян захотели стать волонтерами избирательного штаба Владимира Путина, сообщается на сайте putin2018.ru. Уточняется, что заявки желающих стать волонтерами поступили из всех регионов страны.

Сбор заявок россиян стартовал 15 января. Тогда же начал работу официальный предвыборный сайт Владимира Путина putin2018.ru, или путин2018.рф.

Ранее Путин проводил встречу с волонтерами штаба, на которой поблагодарил их за работу.

"У вас добрые глаза, и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, — самое главное в жизни. А в таком деле, которым мы с вами в эти дни занимаемся, это особенно важно", — заявил Путин.