МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" удалила девять "колумбайн-сообществ", а также посты данной тематики с четырех страниц, сообщается на сайте Роскомнадзора.

В январе произошли два ЧП в российских школах. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Также произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ. По официальной информации СК России, девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на детей и преподавателя.

"На основании требований уполномоченных органов администрация социальной сети "ВКонтакте" удалила девять так называемых "колумбайн-сообществ". Еще в четырех сообществах удалены посты аналогичной тематики", — говорится в сообщении.

Как поясняет ведомство, согласно решениям Роспотребнадзора, данные группы содержали информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера. Ранее ссылки на эти сообщества были внесены Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации.

Заместитель ведомства Вадим Субботин на прошлой неделе сообщил РИА Новости, что Роскомнадзор принципиально поддерживает законопроект зампреда Госдумы Ирины Яровой, который разрешает внесудебную блокировку сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков к преступлениям. "Работа по выявлению и блокированию запрещенной информации продолжается во взаимодействии с заинтересованными органами власти и администраторами социальных сетей", — отмечает ведомство.

"Колумбайнерами" называют себя подражатели американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года, ее жертвами стали 13 человек.