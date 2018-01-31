МОЭК увеличила полезный отпуск тепловой энергии потребителям на 1%

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в 2017 году увеличила объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям (включая собственную выработку и покупную тепловую энергию) на 1% по сравнению с показателем 2016 года, до 74,4 миллиона Гкал, говорится в пресс-релизе МОЭК.

"Увеличение полезного отпуска теплоэнергии обусловлено реализацией МОЭК функций единой теплоснабжающей организации (ЕТО) и увеличением количества договоров с конечными потребителями", — отмечает компания.

Объем полезного отпуска теплоэнергии потребителям "ТСК Мосэнерго" ("дочке" МОЭК) в 2017 году составил 4,8 миллиона Гкал, что на 33% превышает показатель 2016 года. Рост показателей был обеспечен, в первую очередь, за счет вхождения в "ТСК Мосэнерго" филиала в Зеленограде, отмечает компания.

Аналогичный показатель "ТСК Новая Москва", "дочки" "ТСК Мосэнерго", осуществляющей деятельность на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, в 2017 году составил 1,3 миллиона Гкал, что на 8% больше, чем в предыдущем.

МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.