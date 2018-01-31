МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал людей, придерживающихся заповедей священных писаний защитниками прав человека.

"Коран, Библия, Танах не противоречат основным законам государств, правовым нормам. Их мудрость непреложна и всеобъемлюща. Тот, кто придерживается священных писаний, не может не соблюдать прав человека, он выступает их защитником и свою жизнь посвящает служению высшим идеалам человечества", — написал Кадыров в своем Телеграм-канале

Жить согласно Корану, как считает глава Чечни, – "жить с пользой и на благо не только себя, но и для других людей". В основе Корана, как и в "других священных писаниях", лежат свобода, равенство, миропорядок, любовь, сочувствие, надежда, "все самое великое в жизни человека", отметил Кадыров.

"Я говорил, говорю и буду говорить, что Коран – это моя жизнь. Ведь каждое слово в Коране — отражение человеческой жизни во все века. Вся мудрость, вся истина, все великие знания сдержит Коран", — заявил Кадыров.