МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал людей, придерживающихся заповедей священных писаний защитниками прав человека.
Жить согласно Корану, как считает глава Чечни, – "жить с пользой и на благо не только себя, но и для других людей". В основе Корана, как и в "других священных писаниях", лежат свобода, равенство, миропорядок, любовь, сочувствие, надежда, "все самое великое в жизни человека", отметил Кадыров.
"Я говорил, говорю и буду говорить, что Коран – это моя жизнь. Ведь каждое слово в Коране — отражение человеческой жизни во все века. Вся мудрость, вся истина, все великие знания сдержит Коран", — заявил Кадыров.