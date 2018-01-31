Рособрнадзор напомнил школьникам о сроках выбора ЕГЭ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Рособрнадзор напомнил школьникам о необходимости до 1 февраля выбрать предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ в 2018 году.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что 1 февраля завершается сбор заявлений на участие в ЕГЭ 2018 года", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что выпускники школ текущего года должны подавать заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы, а выпускники прошлых лет – в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием региона.

"После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ принимается только по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов", — подчеркнули в Рособрнадзоре.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля. Выпускники прошлых лет имеют право сдать ЕГЭ в досрочный период или в резервные дни основного периода. Срок сдачи ЕГЭ выбирается такими участниками самостоятельно.

Участие выпускников прошлых лет в основной период проведения ЕГЭ (с 28 мая по 20 июня 2018 года) допускается только при наличии у них уважительных причин, подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.