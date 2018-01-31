В КПРФ отреагировали на драку Шевченко и Сванидзе в прямом эфире

Член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко

Член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в разговоре с RT прокомментировал конфликт Максима Шевченко и Николая Сванидзе в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Спор журналистов разгорелся из-за вопроса, можно ли считать сталинизм болезнью. Сванидзе заявил, что Иосиф Сталин до начала Великой Отечественной войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченным демагогом".

После этого журналисты обменялись оскорблениями и нанесли друг другу несколько пощечин. Сотрудники радиостанции разняли дерущихся.

По мнению Ющенко, Шевченко "отстаивал" историческую память и позицию многих россиян.

"Он (Сванидзе. — Прим. ред.) не выдержал и повел себя так, как неподобает человеку с его статусом", — отметил глава пресс-службы КПРФ.

Ющенко добавил, что "бьют обычно тогда, когда не хватает аргументов".

"Шевченко тоже поступил неправильно, но ему ничего больше не оставалось делать", — резюмировал представитель КПРФ.