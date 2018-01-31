Масленичные гуляния пройдут более чем в 20 московских парках

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Масленичные гуляния в этом году пройдут более чем в 20 московских парках в воскресенье 18 февраля, сообщается на официальном интернет-портале мэра Москвы.

"Праздничную программу на Масленицу готовят в 22 парках департамента культуры города Москвы. В этом году проводы зимы состоятся 18 февраля. Развлекательные мероприятия в большинстве парков будут идти с 13:00 до 19:00", — говорится в сообщении.

В Парке Горького на Масленицу 17 и 18 февраля пройдет праздник под названием "Солнцепек". В парке развернется большая ярмарка, где можно будет купить элементы декора, фермерские продукты и отведать ароматных блинов. На Пушкинской набережной Парка Горького появятся сцена, на которой выступят музыканты, и вышка, откуда будут управлять праздником ведущие. Также предусмотрена игровая зона, где гости смогут поучаствовать в перетягивании каната и сделать необычные селфи на тропе кривых зеркал. Не обойдется и без сжигания чучела Масленицы.

В саду "Эрмитаж" тоже можно будет поучаствовать в перетягивании каната, принять участие в заезде на деревянных лошадях и плетении кос для Масленицы. Все желающие смогут водить хороводы и кататься на карусели, которую установят в саду к 18 февраля.

В музее-заповеднике "Царицыно" посетителей будут развлекать аниматоры-скоморохи и персонажи популярных сказок и мультфильмов. Праздничные мероприятия продлятся с 12:00 до 16:00. Во многих парках пройдут фестивали блинов.

Масленицу в этом году отметят не только в столичных парках, но и в центре города. С 9 по 18 февраля пройдет фестиваль "Московская Масленица". Его проведут в Москве во второй раз. Посетители фестиваля смогут не только угоститься блинами, но и узнать, как провожали зиму в разные времена, а также какие масленичные традиции сохранились в разных регионах России.