Московский транспорт готов к работе в неблагоприятных погодных условиях

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. Архивное фото

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы готов к работе в неблагоприятных погодных условиях, сообщают в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

В ведомстве информируют, что, по данным Гидрометцентра, 31 января в Москве прогнозируется снег и метель, а температура воздуха составит —3..-1°С, также ожидается ветер порывами 5-10 метров в секунду, местами до 12-17. При таких погодных условиях, возможно ухудшение видимости, образование гололедицы и снежных заносов, рост числа ДТП и осложнение дорожно-транспортной обстановки.

"Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в неблагоприятных погодных условиях", — говорится в сообщении Транспортного комплекса.

В случае использования личного транспорта, в комплексе просят автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения, требования знаков и разметки, а также рекомендую не парковать автомобили под деревьями и вблизи слабоукрепленных конструкций.