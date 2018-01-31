Московский транспорт готов к работе в неблагоприятных погодных условиях

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы готов к работе в неблагоприятных погодных условиях, сообщают в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.
"Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в неблагоприятных погодных условиях", — говорится в сообщении Транспортного комплекса.
В случае использования личного транспорта, в комплексе просят автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения, требования знаков и разметки, а также рекомендую не парковать автомобили под деревьями и вблизи слабоукрепленных конструкций.