В Приморье провели забег в поддержку российских олимпийцев

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Жители Приморья вышли на пробежку в поддержку российских олимпийцев и в знак несогласия с политикой Международного олимпийского комитета, сообщает администрация края.

"Забег состоялся на Спортивной набережной около знакового места – спорткомплекса "Олимпиец". Именно в нем готовились спортсмены национальных сборных команд СССР и России к предстоящим Олимпийским играм в Сеуле в 1988 году и Сиднее в 2000 году. Участники акции провели небольшую разминку, после которой дружно стартовали яркой колонной с российскими флагами", — говорится в сообщении.

Участники забега отмечают, что российские олимпийцы будут видеть, что они не одиноки, и за них в каждом уголке России кто-то болеет.

По данным властей, 3 февраля на центральной площади Владивостока состоится митинг в поддержку российских спортсменов – тех, кого МОК не допустил к участию в Играх, а также тех, кто будет выступать на зимней Олимпиаде в Корее в нейтральном статусе. В митинге планируют принять участие приморские спортсмены, любители спорта, представители общественных организаций.