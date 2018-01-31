"Нытиков не любят". Истории бывших спортсменов, чью карьеру сломали травмы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Камила Туркина. В мире спорта выживают только сильнейшие, а единственная травма может навсегда вывести из строя. Одно неосторожное движение — и карьера закончена. Пока действующие спортсмены блистают на соревнованиях и стремятся попасть на Олимпиаду, их коллеги пытаются начать все с чистого листа. РИА Новости поговорило с теми, чью жизнь профессиональный спорт разделил на "до" и "после".

"Казалось, что жизнь закончилась"

Ирина Иванова (имя изменено) с детства занималась теннисом и подавала большие надежды. В 16 лет выиграла один из московских чемпионатов для юниоров и готовилась к всероссийским соревнованиям. Но на одной из тренировок неудачно приземлилась, травмировав ахиллово сухожилие.

"Моя жизнь в корне изменилась всего за две недели до чемпионата. Я пыталась дотянуться ракеткой до летящего в мою сторону мяча, подпрыгнула, а когда приземлилась, почувствовала острую боль и даже не смогла устоять на ногах. Сначала не поняла, что произошло: подумала, что просто подвернула ногу и боль скоро пройдет. Но спустя какое-то время стопа и икра опухли, врачи диагностировали разрыв ахиллова сухожилия", — вспоминает Ирина.

Тренер теннисистки недостаточно серьезно отнесся к травме подопечной — уже через месяц девушку снова заставили выйти на корт. После тренировки боль резко усилилась, и на этот раз Ирина задержалась в больнице надолго.

"Снова взять ракетку в руки я смогла только через полгода. Врачи предупреждали, что при постоянных физических нагрузках ситуация может повториться. Я старалась не делать резких движений и не прыгать слишком высоко, хотя это очень сложно — никогда не знаешь, куда полетит мяч. Но вернуться в профессиональный спорт так и не сумела — после каждой тренировки мучила боль в ноге. Я абсолютно не представляла, что мне делать дальше: все детство и подростковые годы были посвящены спорту", — рассказывает Ирина.

Сейчас она играет только в настольный теннис, но в соревнованиях не участвует и по-прежнему старается не делать резких движений и выпадов. Жизнь бывшей спортсменки круто поменялась — она окончила юридический факультет и начала карьеру адвоката.

"Это решение далось мне непросто. Первые два года после травмы я вообще не знала, что мне делать, думала, жизнь закончилась. Потом родители уговорили учиться на юриста — мол, стабильная профессия, сможешь хоть какие-то деньги зарабатывать. Тогда мне эта идея показалась абсурдной, но другого выхода не было. Да и зарабатывать надо. "Сломавшиеся" спортсмены никому не нужны. Хорошо, что в итоге я смогла начать жизнь заново и реализовать себя в новой профессии".

С коллегами-теннисистками девушка больше не общается — о спортивной карьере ей вспоминать тяжело. Только недавно Ирина снова смогла смотреть теннисные матчи по телевизору — после травмы она долго на включала спортивные каналы.

Восстановиться так и не удалось

Юлия Закревская играла в волейбольной команды "Заречье" подмосковного Одинцова. Из колеи ее выбила травма колена. Несмотря на это, девушка хотела продолжать спортивную карьеру, но оказалась на операционном столе.

"В 1999 году мне сделали операцию на колене, после я пыталась вернуться в спорт, однако мои потуги закончились еще двумя операциями. Я страшно переживала, потому что занималась волейболом с 12 лет и ни в чем другом себя не видела. А тут на тебе — ни прыгать, ни бегать не могу. На тот момент я окончила Институт физкультуры, но в тренеры идти не хотела. Месяца три была в ступоре: не знала, чем заняться. В итоге отправилась на курсы бухгалтеров и устроилась на колбасный завод. Уже через четыре месяца меня взяли главбухом в коммерческую фирму, затем получила второе высшее экономическое образование", — делится своей историей Юлия.

После травмы волейболистка не сразу обратилась к врачам. Девушка понимала, что с коленом что-то не так, но не жаловалась. В спорте нытиков не любят, пояснила она.

"Всего мне потребовалось четыре операции. Впрочем, восстановиться так и не удалось, хотя я мужественно пыталась это сделать еще два года, чем добила колено окончательно. А все потому, что не воспринимала себя вне спорта, вне команды. Мне казалось, что жизнь кончена, хотя мне было всего лишь 27. Я не могла ходить на игры своей команды: мне чуть не физически было больно от того, что меня нет на площадке. Где-то два года ушло на осознание того, что я должна теперь жить без спорта", — вспоминает Закревская.

© Фото : из личного архива Юлии Закревской Юлия Закревская © Фото : из личного архива Юлии Закревской Юлия Закревская

Хотя бывшая спортсменка вновь обрела смысл жизни, на волейбольные матчи она по-прежнему не может смотреть со стороны. Сейчас девушка пробует себя в паралимпийском волейболе: ее команда уже успела завоевать несколько наград.

"На соревнования моя команда уехала без меня"

На молодого футболиста Александра Назарова (имя изменено) возлагали надежды и тренеры, и родные. В родной Самаре его знали все поклонники футбола. В составе местной команды Александр выиграл практически все районные чемпионаты. Планов было много — футболист собирался на соревнования в Москву, мечтал выйти на общероссийский уровень. Но во время одного из матчей игрок команды соперника, пытаясь отобрать у Александра мяч, сильно ударил его ногой по колену. Итог — разрыв мениска.

"Я долго не осознавал всей серьезности своего положения. Думал, полежу буквально пару недель, а потом махну на соревнования. Когда спустя несколько месяцев вышел на поле, понял, что ничего у меня не выйдет. При каждом резком движении колено болело так, что я потом хромал еще несколько дней. В Москву моя команда уехала без меня", — вспоминает Александр.

Положение осложнялось тем, что молодой человек всерьез рассчитывал на футбольную карьеру и ничем другим особенно не увлекался. Родители Александра советовали ему поступить в университет, получить экономическое образование, но он не был готов расстаться со своей мечтой.

Олимпиада как смысл жизни

"Утром я тренировался в самарском футбольном клубе, потом шел в колледж на занятия, затем была вторая тренировка в клубе — до позднего вечера. Когда ты по-настоящему о чем-то мечтаешь, тратишь на это все свободное время. Представьте, что вы с детства чему-то учитесь, прикладываете огромные усилия, а потом остаетесь ни с чем. Никому такого не пожелаю", — говорит Назаров.Еще два года он перебивался случайными заработками, а потом все резко поменял и поступил в столичный вуз на факультет сервиса и туризма, где сейчас и учится. Александр искренне рад за своих коллег-футболистов, продолжающих одерживать победы над командами из других городов.Постоянная занятость попросту не позволяет спортсмену увлекаться чем-то еще и уж тем более осваивать другую профессию. Мир спорта суров и жесток: если ты выходишь из строя, тебя тут же списывают со счетов и сразу же находят замену, объясняет бывший футболист. Спортсмен привык всегда и во всем быть первым. Но случается так: сегодня ты завоевываешь медали и стоишь на пьедестале почета, а завтра не знаешь, что делать дальше.

В начале декабря прошлого года Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады. Выступать под нейтральным флагом разрешили далеко не всем нашим спортсменам. Для многих вердикт МОК означает конец карьеры в большом спорте: в следующих Олимпийских играх они не смогут участвовать в силу возраста.

Что думают об этом те, кто из-за травм давно потерял шансы выступить на главном старте четырехлетия? Олимпиада — событие мирового масштаба, но для спортсмена это еще и возможность показать себя, продемонстрировать результаты своих усилий мировому сообществу, уверена Юлия Закревская. Соревнования такого уровня для того, кто посвятил себя спорту, — фактически смысл жизни.

"Для обывателей профессиональный спорт — это такое развлекательное зрелище по телевизору или на стадионе. А давайте представим: вот ты пишешь диплом или диссертацию, сначала отучился в университете, потом отобрался в аспирантуру. Пишешь долго, самостоятельно, не спишь по ночам, проводишь уникальные исследования, делаешь какие-то умопомрачительные выводы из этого материала. Тебе кажется, что ты на пороге открытия и Нобелевской премии. И вот настает день защиты твоего многолетнего труда, а… тебя просто не пускают в университет. Да, может, там и не было бы открытия или чего-то важного, но тебе даже не позволили показать свою работу. И больше никогда не позволят. Или проще ситуация: ты шофер, всю жизнь этим зарабатываешь на жизнь. Но в один прекрасный день тебе говорят, что права у тебя отбирают навсегда. Просто так — ты им не нравишься и все. А ты больше ничего делать не умеешь. Вот пусть люди примерят эту ситуацию лично к своей профессии и своему делу, тогда сразу будет понятно, что такое Олимпиада для спортсмена", — говорит Юлия Закревская.

Бывший футболист Александр Назаров добавляет, что российские спортсмены сейчас наверняка чувствуют себя абсолютно потерянными. И говорит, что ему очень хорошо знакомо ощущение собственной беспомощности.

"Я могу представить, как наши спортсмены переживают. Для многих эти Игры были последним шансом показать себя на мировой арене. Ситуация схожа с моей: ты всю жизнь целенаправленно идешь к цели, а тебе как будто подрубают крылья. Конечно, спортсменам принципиально важно выступать именно под флагом своей страны, но я все-таки думаю, что можно выйти и под нейтральным флагом — все равно мировое сообщество будет знать, что этот лыжник или фигурист именно из России", — уверен Назаров.



Теннисистка Ирина Иванова призвала спортсменов не опускать руки и продемонстрировать все, на что они способны, — только так можно доказать, что им по силам даже самые сложные испытания."В этой истории печален не только сам факт отстранения сборной целой страны, но и то, что тем, кто посвятил свою жизнь спортивным достижениям, не позволили проявить себя. Уверена, они сейчас гадают, что же им делать дальше — очень сложно к чему-то стремиться в спорте, когда нет возможности выступить на Олимпиаде. Главное — не отчаиваться, спортсмены ни в коем случае не должны сдаваться. Нужно продолжать тренироваться и выступать на чемпионатах. И, если получится, ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, чтобы весь мир увидел: российские спортсмены показывают высокие результаты и завоевывают медали в любых обстоятельствах", — подытожила Иванова.