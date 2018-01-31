"Нытиков не любят". Истории бывших спортсменов, чью карьеру сломали травмы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Камила Туркина. В мире спорта выживают только сильнейшие, а единственная травма может навсегда вывести из строя. Одно неосторожное движение — и карьера закончена. Пока действующие спортсмены блистают на соревнованиях и стремятся попасть на Олимпиаду, их коллеги пытаются начать все с чистого листа. РИА Новости поговорило с теми, чью жизнь профессиональный спорт разделил на "до" и "после".
"Казалось, что жизнь закончилась"
Ирина Иванова (имя изменено) с детства занималась теннисом и подавала большие надежды. В 16 лет выиграла один из московских чемпионатов для юниоров и готовилась к всероссийским соревнованиям. Но на одной из тренировок неудачно приземлилась, травмировав ахиллово сухожилие.
Тренер теннисистки недостаточно серьезно отнесся к травме подопечной — уже через месяц девушку снова заставили выйти на корт. После тренировки боль резко усилилась, и на этот раз Ирина задержалась в больнице надолго.
"Снова взять ракетку в руки я смогла только через полгода. Врачи предупреждали, что при постоянных физических нагрузках ситуация может повториться. Я старалась не делать резких движений и не прыгать слишком высоко, хотя это очень сложно — никогда не знаешь, куда полетит мяч. Но вернуться в профессиональный спорт так и не сумела — после каждой тренировки мучила боль в ноге. Я абсолютно не представляла, что мне делать дальше: все детство и подростковые годы были посвящены спорту", — рассказывает Ирина.
Сейчас она играет только в настольный теннис, но в соревнованиях не участвует и по-прежнему старается не делать резких движений и выпадов. Жизнь бывшей спортсменки круто поменялась — она окончила юридический факультет и начала карьеру адвоката.
"Это решение далось мне непросто. Первые два года после травмы я вообще не знала, что мне делать, думала, жизнь закончилась. Потом родители уговорили учиться на юриста — мол, стабильная профессия, сможешь хоть какие-то деньги зарабатывать. Тогда мне эта идея показалась абсурдной, но другого выхода не было. Да и зарабатывать надо. "Сломавшиеся" спортсмены никому не нужны. Хорошо, что в итоге я смогла начать жизнь заново и реализовать себя в новой профессии".
С коллегами-теннисистками девушка больше не общается — о спортивной карьере ей вспоминать тяжело. Только недавно Ирина снова смогла смотреть теннисные матчи по телевизору — после травмы она долго на включала спортивные каналы.
Восстановиться так и не удалось
Юлия Закревская играла в волейбольной команды "Заречье" подмосковного Одинцова. Из колеи ее выбила травма колена. Несмотря на это, девушка хотела продолжать спортивную карьеру, но оказалась на операционном столе.
После травмы волейболистка не сразу обратилась к врачам. Девушка понимала, что с коленом что-то не так, но не жаловалась. В спорте нытиков не любят, пояснила она.
"Всего мне потребовалось четыре операции. Впрочем, восстановиться так и не удалось, хотя я мужественно пыталась это сделать еще два года, чем добила колено окончательно. А все потому, что не воспринимала себя вне спорта, вне команды. Мне казалось, что жизнь кончена, хотя мне было всего лишь 27. Я не могла ходить на игры своей команды: мне чуть не физически было больно от того, что меня нет на площадке. Где-то два года ушло на осознание того, что я должна теперь жить без спорта", — вспоминает Закревская.
Хотя бывшая спортсменка вновь обрела смысл жизни, на волейбольные матчи она по-прежнему не может смотреть со стороны. Сейчас девушка пробует себя в паралимпийском волейболе: ее команда уже успела завоевать несколько наград.
"На соревнования моя команда уехала без меня"
На молодого футболиста Александра Назарова (имя изменено) возлагали надежды и тренеры, и родные. В родной Самаре его знали все поклонники футбола. В составе местной команды Александр выиграл практически все районные чемпионаты. Планов было много — футболист собирался на соревнования в Москву, мечтал выйти на общероссийский уровень. Но во время одного из матчей игрок команды соперника, пытаясь отобрать у Александра мяч, сильно ударил его ногой по колену. Итог — разрыв мениска.
"Я долго не осознавал всей серьезности своего положения. Думал, полежу буквально пару недель, а потом махну на соревнования. Когда спустя несколько месяцев вышел на поле, понял, что ничего у меня не выйдет. При каждом резком движении колено болело так, что я потом хромал еще несколько дней. В Москву моя команда уехала без меня", — вспоминает Александр.
Положение осложнялось тем, что молодой человек всерьез рассчитывал на футбольную карьеру и ничем другим особенно не увлекался. Родители Александра советовали ему поступить в университет, получить экономическое образование, но он не был готов расстаться со своей мечтой.
Еще два года он перебивался случайными заработками, а потом все резко поменял и поступил в столичный вуз на факультет сервиса и туризма, где сейчас и учится. Александр искренне рад за своих коллег-футболистов, продолжающих одерживать победы над командами из других городов.
Постоянная занятость попросту не позволяет спортсмену увлекаться чем-то еще и уж тем более осваивать другую профессию. Мир спорта суров и жесток: если ты выходишь из строя, тебя тут же списывают со счетов и сразу же находят замену, объясняет бывший футболист. Спортсмен привык всегда и во всем быть первым. Но случается так: сегодня ты завоевываешь медали и стоишь на пьедестале почета, а завтра не знаешь, что делать дальше.
Олимпиада как смысл жизни
В начале декабря прошлого года Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады. Выступать под нейтральным флагом разрешили далеко не всем нашим спортсменам. Для многих вердикт МОК означает конец карьеры в большом спорте: в следующих Олимпийских играх они не смогут участвовать в силу возраста.
Что думают об этом те, кто из-за травм давно потерял шансы выступить на главном старте четырехлетия? Олимпиада — событие мирового масштаба, но для спортсмена это еще и возможность показать себя, продемонстрировать результаты своих усилий мировому сообществу, уверена Юлия Закревская. Соревнования такого уровня для того, кто посвятил себя спорту, — фактически смысл жизни.
"Для обывателей профессиональный спорт — это такое развлекательное зрелище по телевизору или на стадионе. А давайте представим: вот ты пишешь диплом или диссертацию, сначала отучился в университете, потом отобрался в аспирантуру. Пишешь долго, самостоятельно, не спишь по ночам, проводишь уникальные исследования, делаешь какие-то умопомрачительные выводы из этого материала. Тебе кажется, что ты на пороге открытия и Нобелевской премии. И вот настает день защиты твоего многолетнего труда, а… тебя просто не пускают в университет. Да, может, там и не было бы открытия или чего-то важного, но тебе даже не позволили показать свою работу. И больше никогда не позволят. Или проще ситуация: ты шофер, всю жизнь этим зарабатываешь на жизнь. Но в один прекрасный день тебе говорят, что права у тебя отбирают навсегда. Просто так — ты им не нравишься и все. А ты больше ничего делать не умеешь. Вот пусть люди примерят эту ситуацию лично к своей профессии и своему делу, тогда сразу будет понятно, что такое Олимпиада для спортсмена", — говорит Юлия Закревская.
Бывший футболист Александр Назаров добавляет, что российские спортсмены сейчас наверняка чувствуют себя абсолютно потерянными. И говорит, что ему очень хорошо знакомо ощущение собственной беспомощности.
"Я могу представить, как наши спортсмены переживают. Для многих эти Игры были последним шансом показать себя на мировой арене. Ситуация схожа с моей: ты всю жизнь целенаправленно идешь к цели, а тебе как будто подрубают крылья. Конечно, спортсменам принципиально важно выступать именно под флагом своей страны, но я все-таки думаю, что можно выйти и под нейтральным флагом — все равно мировое сообщество будет знать, что этот лыжник или фигурист именно из России", — уверен Назаров.
"В этой истории печален не только сам факт отстранения сборной целой страны, но и то, что тем, кто посвятил свою жизнь спортивным достижениям, не позволили проявить себя. Уверена, они сейчас гадают, что же им делать дальше — очень сложно к чему-то стремиться в спорте, когда нет возможности выступить на Олимпиаде. Главное — не отчаиваться, спортсмены ни в коем случае не должны сдаваться. Нужно продолжать тренироваться и выступать на чемпионатах. И, если получится, ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, чтобы весь мир увидел: российские спортсмены показывают высокие результаты и завоевывают медали в любых обстоятельствах", — подытожила Иванова.