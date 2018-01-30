Замглавы Минтруда выступил в ООН с докладом о мерах борьбы с нищетой в РФ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Замминистра труда Алексей Черкасов выступил на 56-й сессии комиссии социального развития ООН, где рассказал о мерах борьбы с нищетой в РФ, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

По словам Черкасова, социальная поддержка охватывает все слои населения, за последние годы удалось расширить список социальных выплат гражданам.

Так, в отношении одной из наиболее уязвимых групп населения – семей с детьми – в декабре 2017 года был принят очередной пакет мер по улучшению их материального положения. "С 1 января 2018 года семьям, среднедушевой доход которых ниже 1,5 прожиточного минимума и в которых родился первый ребенок, устанавливается дополнительная выплата в размере прожиточного минимума ребенка до достижения ребенком 1,5 года. Данная мера дополняет уже существующую систему материальной поддержки семьи", — рассказал Черкасов в ООН.

Кроме того, замминистра сообщил и о том, что государственная программа материнского (семейного) капитала, предоставляемого при рождении второго ребенка или последующих детей, была продлена до конца 2021 года.

"Государство активно работает над уменьшением количества низкооплачиваемых рабочих мест и сокращением бедности среди работающего населения, поэтапно повышая минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Планируется, что к маю 2018 года минимальный размер оплаты труда будет равен прожиточному минимуму, размер которого утверждается отдельно в каждом субъекте", — отметил он.

"Главная цель этих проектов – развитие человеческого капитала и, в конечном итоге, повышение качества жизни граждан России", – резюмировал Черкасов.