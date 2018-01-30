В Минеральных Водах установят знак в память холокоста

Посетители у символического камня, на месте которого будет установлен памятник Героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто, в Международный день памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Посетители у символического камня, на месте которого будет установлен памятник Героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто, в Международный день памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Минеральных Водах, где находится одно из самых больших захоронений погибших в Холокосте евреев, в этом году будет установлен памятный знак, заявила журналистам исполнительный директор Российского еврейского конгресса (РЕК) Анна Бокшицкая.

По ее словам, еще один большой проект — памятных плит в Змиёвской балке в Ростове-на-Дону — пока задерживается из-за того, что сбор имен погибших продолжается.

"Мы сейчас готовим памятник в Минеральных Водах. Там одно из самых больших мест массовых захоронений евреев. Мы надеемся, что в начале лета появится большой памятник, на котором будут нанесены установленные имена погибших на этом месте людей", — заявила Бокшицкая на брифинге в честь открытия выставки "Шоа-Холокост. Как человек мог сотворить такое?" в Музее Победы в Москве.

Что касается установки памятных плит в Змиёвской балке в Ростове-на-Дону, то этот проект пока далек от завершения, так как сбор имен погибших там еще продолжается, уточнила Бокшицкая. В частности, пока что готовы только списки погибших евреев, сказала она.

"Я думаю, что в этом году мы не установим, есть некоторые вопросы. Мы находимся в переговорном процессе. Есть нюансы, потому что у всех есть желание, чтобы как можно больше имен было установлено. Идет сбор имен", — сказала Бокшицкая.

"Мы сотрудничаем с администрацией области… в вопросе о восстановлении имен всех погибших. Потому что в Змиёвской балке погибли не только евреи. Там было убито около 27 тысяч человек, из них евреев — около 18 тысяч. Также это были военнопленные, пациенты больниц, мирные жители, которые попали под фашистский молот", — пояснила представитель РЕК.