В конце 2017 года в Москве пресекли работу восьми нелегальных перевозчиков

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Департаментом совместно с контрольно-надзорными органами Москвы продолжается работа по ликвидации нелегальных пассажирских перевозок на территории города, работу восьми нелегальных перевозчиков пресекли в российской столице в конце прошлого года, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, 22 автобуса, принадлежащих нелегальным перевозчикам, были перемещены на штрафстоянку,

"Восемь нелегальных перевозчиков прекратили выходить на городские и пригородные маршруты в конце прошлого года. В декабре было задержано и перемещено на штрафстоянку 22 автобуса этих нелегальных перевозчиков. Они отправлялись от станций метро "Авиамоторная", "Первомайская", "Щелковская", "Алтуфьево", "Медведково" и в районе Переделкино", — рассказал Ликсутов.

Вице-мэр пояснил, что данные перевозки выполнялись с нарушением действующего законодательства, в том числе в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Всего за 2017 году в Москве было задержано, арестовано и изъято порядка 3,8 тысячи автобусов, работающих с нарушениями законодательства.