Власти Тверской области выделят 8,7 млн рублей на благоустройство парков

ТВЕРЬ, 30 янв — РИА Новости. Власти Тверской области выделят 8,7 миллиона рублей муниципалитетам на благоустройство городских парков, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Решение о выделении этих субсидий муниципалитетам было принято во вторник на заседании правительства области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя.
"Мы выделяем субсидии — 8,7 миллиона рублей на обустройство городских парков 10 муниципальным образованиям Тверской области. Порядка 7,3 миллиона рублей — средства федерального бюджета, 1,4 миллиона рублей — регионального. Необходимо обеспечить контроль и качественное исполнение всех мероприятий", — цитирует пресс-служба слова Рудени.
По его словам, приведение в порядок городских парков — одно из направлений приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
По итогам конкурсного отбора субсидии будут выделены Андреаполю, Кашину, Нелидово, Ржеву, Старице, ЗАТО Озерный, Бежецкому, Калязинскому, Сандовскому району и поселку Красномайский Вышневолоцкого района.
Программа Тверской области по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что ее общий бюджет в 2018-2022 годах составит порядка 1,8 миллиарда рублей. За пять лет планируется привести в порядок 90 общественных территорий и 30 парков.