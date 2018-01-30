Власти Тверской области выделят 8,7 млн рублей на благоустройство парков

ТВЕРЬ, 30 янв — РИА Новости. Власти Тверской области выделят 8,7 миллиона рублей муниципалитетам на благоустройство городских парков, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Решение о выделении этих субсидий муниципалитетам было принято во вторник на заседании правительства области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя.

"Мы выделяем субсидии — 8,7 миллиона рублей на обустройство городских парков 10 муниципальным образованиям Тверской области. Порядка 7,3 миллиона рублей — средства федерального бюджета, 1,4 миллиона рублей — регионального. Необходимо обеспечить контроль и качественное исполнение всех мероприятий", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

По его словам, приведение в порядок городских парков — одно из направлений приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

По итогам конкурсного отбора субсидии будут выделены Андреаполю, Кашину, Нелидово, Ржеву, Старице, ЗАТО Озерный, Бежецкому, Калязинскому, Сандовскому району и поселку Красномайский Вышневолоцкого района.

Кроме того, в рамках федерального проекта будет осуществлено благоустройство общественных зон. До 9 февраля 2018 года в регионе будет проходить сбор предложений граждан и общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования комфортной городской среды. Голосование пройдет в муниципалитетах с численностью населения более 20 тысяч человек — Твери, Вышнем Волочке, Кимрах, Конаково, Ржеве, Торжке, Бежецке, Бологом, Нелидово, в Осташковском и Удомельском горокругах. По желанию остальные муниципальные образования также могут организовать голосование по проектам благоустройства.

Программа Тверской области по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что ее общий бюджет в 2018-2022 годах составит порядка 1,8 миллиарда рублей. За пять лет планируется привести в порядок 90 общественных территорий и 30 парков.

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