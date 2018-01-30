Полуфинал кубка по менеджменту "Управляй!" прошел в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Студенты из 12 вузов и техникумов Нижегородской и Кировской областей, Чувашии, Татарстана и Пермского края приняли участие в очном окружном полуфинале всероссийского кубка по менеджменту "Управляй!", сообщает пресс-служба Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС.

В рамках соревнований по управлению виртуальными компаниями участники должны были разработать стратегию и принять комплекс решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики. На реализацию плана конкурсантам был отведен один виртуальный год, в течение которого необходимо достичь наилучших результатов в развитии бизнеса и занять лидирующее положение на рынке.

Лидерские компетенции студентов на каждом этапе оценивает экспертное жюри — представители ведущих компаний-работодателей и Нижегородской городской думы.

"Эксперты оценивают не только управленческие способности, работу студентов в команде, но и таким образом присматривают себе новые кадры. Сегодня у нас уже есть заявки от федеральных компаний, которые готовы взять на стажировку участников соревнований", — отметила заместитель директора Центра инновационных образовательных технологий ИОРСИ РАНХиГС Елена Меньшикова.

Лидеры по итогам соревнований представят Приволжский федеральный округ на всероссийском финале, который пройдет в конце февраля в Москве. Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в Дубае.