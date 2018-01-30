В Липецкой области стартовал флешмоб в поддержку здорового образа жизни

ЛИПЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Флешмоб в поддержку здорового образа жизни стартовал в Липецкой области, его участниками стали несколько сотен семей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

Мероприятие проходит в рамках проекта "Здоровый регион" и проводится в Липецкой области во второй раз. В прошлом году его участниками стали сотни семей.

"Для участия в нем необходимо разместить в любой социальной сети фотографию папы с детьми на активном отдыхе, за занятием спортом, физкультурой, на прогулке, в театре, на выставке, в библиотеке и добавить хэштег #папызаздоровыйобразжизни. К концу февраля будут определены победители, которые получат памятные подарки", — рассказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что главная задача акции — повышение числа приверженцев здорового образа жизни.

"Стремление вести здоровый образ жизни необходимо развивать в каждом человеке. К решению этой задачи нужно привлекать все общество. Кроме того, важно постоянно повышать качество и доступность медицинской помощи, акцентировать внимание жителей региона на необходимости профилактики заболеваний", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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