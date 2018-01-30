Популярность ночных маршрутов транспорта в Москве выросла почти на 20%

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пассажиропоток на ночных маршрутах наземного транспорта в столице за прошедший год увеличился почти на 20%, в среднем городским транспортом каждую ночь пользовались 3,8 тысячи москвичей, сообщили журналистам в информационном центре департамента транспорта столицы.

"В 2017 году наземный городской транспорт каждую ночь перевозил в среднем 3,8 тысячи москвичей – почти на 20% больше, чем годом ранее. Всего за прошедший год ими воспользовались около 1,3 миллиона горожан", — приводятся в сообщении слова первого замдиректора ГУП "Мосгортранс" Бориса Ткачука.

"Ночные маршруты автобусов и трамваев помогают обеспечить круглосуточную транспортную связь между центром и удаленными районами столицы. Этот способ передвижения в темное время суток остается самым доступным для пассажиров: стоимость проезда ночью такая же, как и днем", – добавил он.

В "Мосгортранс" также напомнили, что сегодня в Москве работают 10 ночных маршрутов наземного городского транспорта с интервалами движения от 15 до 30 минут. Общая протяженность ночных маршрутов – свыше 250 километров.