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Общество

Руденя: Верхневолжье выделит свыше 1 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

16:0130.01.2018
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© Fotolia / Ocskay MarkМама с ребенком на прогулке. Архивное фотоМама с ребенком на прогулке. Архивное фото
© Fotolia / Ocskay Mark

ТВЕРЬ, 30 янв — РИА Новости. Тверская область направит в 2018 году более миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов на ежемесячные выплаты семьям, где появился первый ребёнок, третий и последующие дети, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Меры поддержки семей с детьми стали одной из главных тем обсуждения на заседании правительства Тверской области, которое губернатор провел во вторник.

"По итогам заседания правительства принято решение направить в 2018 году свыше 1 миллиарда рублей на осуществление ежемесячных выплат семьям, в которых появился первый ребёнок, а также третий и последующие дети. Источник средств — региональный и федеральный бюджеты. Предложенные главой государства меры в рамках десятилетия детства и "демографического пакета" направлены, в первую очередь, на поддержку молодых и многодетных семей, повышение рождаемости. Улучшение демографических показателей является приоритетной задачей для Тверской области", — приводятся в сообщении пресс-службы правительства Тверской области слова Рудени.

По данным пресс-службы, на ежемесячные выплаты жителям Верхневолжья в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка будет направлено около 152,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Размер этого пособия в регионе составляет 10,6 тысячи рублей на семью. Средства выплачиваются ежемесячно до достижения ребёнком 1,5 лет. С начала текущего года пособие назначено уже 22 семьям Тверской области.

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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На выплаты при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в областном бюджете заложено порядка 541,5 миллиона рублей, из федерального бюджета на эти цели направлено около 320 миллионов рублей. Размер этого пособия, которое выплачивается ежемесячно до достижения ребёнком трёх лет, также составляет 10,6 тысячи рублей. Благодаря этой форме поддержки с 2011 года в Тверской области на 44% увеличилось число семей, где появляются третий и последующие дети, отмечает пресс-служба.

По мнению губернатора, на региональном уровне необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки семей с детьми. "На прошлой неделе, на форуме многодетных семей Тверской области, мы обсуждали возможность предоставления детям из таких семей льгот при поступлении в учебные заведения, на посещение занятий в кружках и спортивных секциях, на проезд в общественном транспорте", — цитирует пресс-служба Руденю.

Пресс-служба отмечает, что в настоящее время в Тверской области осуществляется 13 видов социальных выплат семьям с детьми, работают 28 государственных учреждений, где оказывают помощь семьям и детям, нуждающимся в социальной реабилитации, реализуется программа по обеспечению многодетных семей жильём, работают пункты проката предметов ухода за детьми младшего возраста.

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