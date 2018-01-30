Руденя: Верхневолжье выделит свыше 1 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

ТВЕРЬ, 30 янв — РИА Новости. Тверская область направит в 2018 году более миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов на ежемесячные выплаты семьям, где появился первый ребёнок, третий и последующие дети, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Меры поддержки семей с детьми стали одной из главных тем обсуждения на заседании правительства Тверской области, которое губернатор провел во вторник.
"По итогам заседания правительства принято решение направить в 2018 году свыше 1 миллиарда рублей на осуществление ежемесячных выплат семьям, в которых появился первый ребёнок, а также третий и последующие дети. Источник средств — региональный и федеральный бюджеты. Предложенные главой государства меры в рамках десятилетия детства и "демографического пакета" направлены, в первую очередь, на поддержку молодых и многодетных семей, повышение рождаемости. Улучшение демографических показателей является приоритетной задачей для Тверской области", — приводятся в сообщении пресс-службы правительства Тверской области слова Рудени.
По данным пресс-службы, на ежемесячные выплаты жителям Верхневолжья в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка будет направлено около 152,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Размер этого пособия в регионе составляет 10,6 тысячи рублей на семью. Средства выплачиваются ежемесячно до достижения ребёнком 1,5 лет. С начала текущего года пособие назначено уже 22 семьям Тверской области.
По мнению губернатора, на региональном уровне необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки семей с детьми. "На прошлой неделе, на форуме многодетных семей Тверской области, мы обсуждали возможность предоставления детям из таких семей льгот при поступлении в учебные заведения, на посещение занятий в кружках и спортивных секциях, на проезд в общественном транспорте", — цитирует пресс-служба Руденю.
Пресс-служба отмечает, что в настоящее время в Тверской области осуществляется 13 видов социальных выплат семьям с детьми, работают 28 государственных учреждений, где оказывают помощь семьям и детям, нуждающимся в социальной реабилитации, реализуется программа по обеспечению многодетных семей жильём, работают пункты проката предметов ухода за детьми младшего возраста.