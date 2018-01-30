Путин призвал обеспечить взаимодействие между школой и экономикой

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Необходимо обязательно обеспечить взаимодействие между школой, средним образованием, высшей школой и экономикой, заявил во вторник кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе.

"Нужно сделать так, чтобы все хотели развиваться постоянно… И создать условия для этого. Вы видели, мы проводим национальные конкурсы по рабочим специальностям. В регионах, в стране в целом завоевываем первые места на международных конкурсах. Нужно обязательно обеспечить взаимодействие между школой, средним образованием, высшей школой и экономикой. Вот этот симбиоз должен быть обеспечен абсолютно", — заявил президент.

Он отметил, что над этим нужно постоянно работать.