Путин обсудит с правительством системы в сфере обеспечения лекарствами

16 января 2018. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. Архивное фото

16 января 2018. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. Архивное фото

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в среду, 31 января, совещание с членами кабмина, на котором обсудят внедрение информационных систем в сфере лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба Кремля.

"Тридцать первого января Владимир Владимирович Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет внедрение информационных систем в сфере лекарственного обеспечения. Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", — говорится в сообщении.