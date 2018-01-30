Число обращений в МФЦ Липецкой области возросло на 15% в 2017 году

ЛИПЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Почти 2,2 миллиона обращений поступило в центры "Мои Документы" Липецкой области, что на 15% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в прошедшем году в регионе значительно превысил общероссийский и составил 98,3%. За 2017 год в центры "Мои Документы" поступило около 2,2 миллиона обращений граждан, что на 15% больше, чем в 2016 году", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в регионе работают 23 центра и 126 территориально обособленных структурных подразделений во всех муниципальных образованиях области, а также два МФЦ для бизнеса, располагающиеся в Липецке и Ельце.

Как отмечает пресс-служба, наиболее востребованными стали услуги Росреестра и кадастровой палаты. В этой сфере зарегистрировано более 820 тысяч обращений. По ее данным, увеличилось количество услуг управления социальной защиты населения области — около 260 тысяч обращений, в 2,3 раза увеличилось число услуг Пенсионного фонда РФ — 147 тысяч обращений, стал большим спрос на услуги ФНС. Кроме того, с каждым годом в центрах "Мои Документы" Липецкой области растет и количество обращений за услугами для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также за услугами для граждан, желающих начать свое дело.

"Процесс предоставления государственных услуг должен становиться все проще и удобнее, чтобы каждый человек мог получить квалифицированную помощь по любому вопросу", — прокомментировал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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