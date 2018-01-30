В Минздраве прокомментировали проект Минпромторга об электронных сигаретах

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В министерстве здравоохранения считают неправильным более мягкое регулирование оборота электронных сигарет, которое предполагает законопроект Минпромторга РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее Минпроторг вынес на обсуждение законопроект о регулировании оборота электронных сигарет. Документ предлагает меньшее количество запретов на такие сигареты по сравнению с обычными. В министерстве это объяснили тем, "что, по данным научных исследований, использование электронных систем доставки никотина… не приводит к нарушению гигиенических нормативов качества воздуха и, таким образом, не представляет рисков для здоровья окружающих".

"Мы рассмотрим в установленном порядке, когда он (законопроект) поступит. Пока еще рано говорить, но, исходя из того, что мы видели в прессе, законопроект не предполагает приравнивание электронных сигарет к обычным сигаретам. Точнее, регулирование общественных отношений, связанных с курением электронных сигарет, к таковым, связанным с курением обычных сигарет, что, на наш взгляд, является неправильным", — отметили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве также напомнили о существовании исследований, доказывающих вред электронных сигарет.