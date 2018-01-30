Совет Федерации рассмотрит закон о волонтерах в среду

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Совет Федерации (СФ) рассмотрит закон о волонтерах на пленарном заседании в среду, сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, а также глава временной комиссии СФ по подготовке и проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу Андрей Кутепов на пресс-конференции во вторник.

"Федеральный закон, который завтра будет рассматриваться в СФ, касается добровольцев и волонтеров. Этот закон был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, внесен правительством, и завтра этот закон будет рассматриваться на пленарном заседании. Мы завтра увидим три подзаконных акта, которые внесены, и надеемся, что он найдет поддержку и с марта месяца будет воплощен в жизнь", — сказал Кутепов.

Глава туристической компании STAR Travel в свою очередь подчеркнула, что помощь волонтеров сыграет важную роль в проведении предстоящего ЧМ-2018. По ее мнению, добровольцы смогут организовывать культурно-массовые мероприятия для туристов и помогать иностранцам с переводом на русский язык.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи.