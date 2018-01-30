Ректор МГУ обратил внимание Путина на погруженность молодежи в интернет

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ректор МГУ имени Ломоносова, доверенное лицо президента России Владимира Путина на грядущих выборах главы государства Виктор Садовничий обратил внимание Путина на проблемы, связанные с вовлеченностью молодых людей в сети, и на то, как их можно решать.

"Наши ребята сильно погружены в сети, это и виртуальный мир, это и проблемы. Многие выступают за то, чтобы уделить этому особое внимание. То есть, усилить воспитательную работу психологов, и, конечно, контент того, с чем общаются ребята. Многие страны уже к этому пришли… Нам не ограничение важно, а шаг вперед — воспитание здорового, интеллектуально развитого, богатого молодого человека с тем, чтобы он определял будущее России", — сказал Садовничий на встрече Путина с доверенными лицами.

Он рассказал, что несколько недель назад встретился со Стивом Возняком — одним из создателей компании Apple.

"Я его спросил "все-таки компьютер не заменит человека?" Он ответил, что компьютер — это прибор, он полезен, но для того, чтобы создать мозг человека по-прежнему нужно будет девять месяцев… Мы готовы… все сделать, чтобы наша страна хорошо жила, поднимала уровень наших образования и науки", — заключил Садовничий.