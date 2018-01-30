МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Власти РФ будут помогать студентам и аспирантам получать образование, в том числе за границей, заявил Владимир Путин.

Самовыдвиженец Владимир Путин во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.

"Конечно, образование в современном мире должно быть открытым, мы, кстати, помогать будем получать образование и за границей. Но если такую сетевую структуру создавать, может быть нет необходимости деньги на билет тратить, потому что в современном мире можно все делать по-другому", — сказал Путин.

"Теперь по поводу объединения возможностей различных структур высшей школы. Вы знаете, потому что вы сами это делаете — Московский государственный университет, Петербургский государственный университет и десять наших федеральных университетов — они что сделали. Они выстраивают сейчас межвузовские программы между собой, которыми легко может воспользоваться или студент, или аспирант, таким образом имея доступ к программам не того университета, или института, где учится, а к возможностям другого высшего учебного заведения. И такие сквозные программы — их нужно развивать и дальше, не только между федеральными университетами", — добавил он.