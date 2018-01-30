Жителя аварийного дома на Сахалине переселили в квартиру к чужим людям

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв — РИА Новости. Жителя города Поронайск на Сахалине переселили из аварийного дома в квартиру к чужой семье, сообщает областная прокуратура.

"Нарушение контролирующий орган обнаружил после обращения жителя Поронайска. Установлено, что администрация городского округа взамен аварийного жилья предоставила заявителю жилое помещение совместно с другой семьёй, членом которой он никогда не являлся", — говорится в сообщении.

Кроме того, при переселении были нарушены права гражданина, поскольку ранее он занимал двухкомнатную квартиру, а предоставленная ему и другой семье квартира состоит лишь из одной комнаты, заявляет надзорное ведомство.

"В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконным включения заявителя в договор социального найма жилого помещения в качестве члена семьи", — сообщили в прокуратуре. Прокурор также потребовал, чтобы администрация Поронайского городского округа предоставила пострадавшему жильё вне очереди.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме.