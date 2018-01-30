Минздрав согласовывает законопроект о запрете продажи алкоголя пьяным

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Законопроект, который содержит новые правила торговли алкоголем, предусматривающие ограничение его продажи сильно выпившим гражданам, находится в стадии межведомственного согласования, заявили РИА Новости в Минздраве РФ.

Ведомство предлагает ввести изменения в статью федерального закона от 22 ноября 1995 года, регулирующего продажу алкогольных напитков и ограничивающую их потребление. В документе предлагается наделить организации и индивидуальных предпринимателей правом отказывать ‎в розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, предлагается выделять в магазинах для алкогольной продукции специальные места: отделы, секции, помещения — таким образом, чтобы их демонстрация "осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары".

"(Документы) на межведомственном согласовании", — сообщили в министерстве.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании комитета Совета Федерации также отметила, что ведомство прорабатывает еще один законопроект, предусматривающий расширение мест и объектов, свободных от курения.